แถได้อีก! 'ทรัมป์' อ้างมั่วๆ บอกอิหร่านก็มี 'โทมาฮอว์ก' หลังคลิปหลักฐานบ่งชี้ขีปนาวุธมะกันยิงโรงเรียนหญิงดับกว่า 160 ศพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมากล่าวอ้างอย่างผิดพลาดในวันจันทร์ (9 มี.ค.) ว่า อิหร่านสามารถเข้าถึงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก (tomahawk) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นอาวุธที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าถูกใช้โจมตีโรงเรียนหญิงในอิหร่าน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 160 คน
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯ จะยอมรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ ทรัมป์ รีบแย้งว่า ขีปนาวุธร่อนซึ่งผลิตโดยบริษัท เรย์ธีออน ผู้รับเหมาด้านกลาโหมของอเมริกา "ถูกขายและใช้งานโดยประเทศอื่นๆ ด้วย" และอิหร่าน "ก็มีขีปนาวุธโทมาฮอว์กอยู่บ้างเช่นกัน"
"ไม่ว่าจะเป็นอิหร่าน หรือประเทศอื่น...ขีปนาวุธโทมาฮอว์กนั้นดูธรรมดามาก" ทรัมป์ กล่าว
แม้เรย์ธีออนจะขายขีปนาวุธให้กับประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลีย แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่า อิหร่านได้สามารถเข้าถึงและครอบครองขีปนาวุธดังกล่าว
เมื่อถูกถามว่า เหตุใดเขาจึงเป็นคนเดียวในรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กล่าวอ้างว่าอิหร่านยิงโรงเรียนของตัวเอง ทรัมป์ ก็ตอบว่า "เพราะผมไม่รู้เรื่องนี้มากพอ" และเอ่ยเสริมว่า "ไม่ว่ารายงานจะบอกอะไร ผมก็พร้อมที่จะยอมรับรายงานนั้น"
สื่อ CNN ได้อ้างถึงคลิปวิดีโอที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นขีปนาวุธของสหรัฐฯ โจมตีฐานทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านระบุว่า มีเด็กจำนวนมากเสียชีวิต
คลิปวิดีโอใหม่ที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว Mehr News ของรัฐบาลอิหร่าน เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นภาพขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ในเมืองมินาบ ทางตอนใต้ของอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 ก.พ.
คลิปวิดีโอซึ่งถ่ายจากสถานที่ก่อสร้างใกล้เคียง แสดงให้เห็นกระสุนที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตรงกับขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินโทมาฮอว์ก (TLAM) รุ่น BGM หรือ UGM-109 ของสหรัฐฯ ที่โจมตีเป้าหมายภายในฐานทัพของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC)
เมื่อกล้องแพนไปทางขวา จะเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากทิศทางของโรงเรียน ชาจาเรห์ ตัยยิบา ซึ่งมีเด็กอย่างน้อย 168 คน และครู 14 คนเสียชีวิต ตามรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่าน
นี่คือการแสดงหลักฐานชิ้นสำคัญที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ ทรัมป์ ที่ว่าอิหร่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตี และสอดคล้องกับรายงานของ CNN การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ และสื่ออื่นๆ ที่พบว่า กองทัพสหรัฐฯ น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีโรงเรียนดังกล่าว
ที่มา: PBS, CNN