ผู้นำเกาหลีใต้ยอมรับ 'ไม่มีสิทธิ์ห้าม' สหรัฐฯ ย้ายระบบแพทริออตไปตะวันออกกลาง ยันไม่กระทบการป้องกันภัยคุกคาม 'เกาหลีเหนือ'

ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ชี้แจงเมื่อวันอังคาร (10 มี.ค.) ว่า เกาหลีใต้ไม่สามารถยับยั้งกองกำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ไม่ให้เคลื่อนย้ายอาวุธบางส่วนได้ หลังจากมีรายงานว่า ระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตของสหรัฐฯ บางส่วนถูกส่งไปยังความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
“ดูเหมือนว่าจะมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการที่กองกำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ขนส่งอาวุธบางส่วน เช่น ปืนใหญ่และอาวุธป้องกันภัยทางอากาศ ออกจากประเทศ” อี กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่าแม้โซลจะแสดงการคัดค้าน แต่ก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้
อี ยังกล่าวด้วยว่า การถอนอาวุธบางส่วนของสหรัฐฯ ออกจากประเทศ “ไม่ได้ขัดขวางยุทธศาสตร์การป้องปรามต่อเกาหลีเหนือ” โดยระบุว่า งบประมาณด้านการป้องกันประเทศและขีดความสามารถทางด้านอาวุธทั่วไปของเกาหลีใต้นั้นสูงกว่าของเกาหลีเหนือมากอยู่แล้ว
โช ฮยอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (6) ว่า กองทัพสหรัฐฯ และเกาหลีใต้กำลังหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตของสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้บางส่วนไปใช้ในความขัดแย้งที่ตะวันออกกลาง
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า แบตเตอรีถูกขนย้ายออกจากฐานทัพอากาศโอซาน และมีแนวโน้มที่จะถูกส่งไปประจำการที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้ว่าทางการเกาหลีใต้จะยังไม่ยืนยันรายงานเหล่านี้ก็ตาม
กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ภายในอิหร่านมานานกว่า 1 สัปดาห์ ภายใต้ปฏิบัติการที่ ทรัมป์ กล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน
เกาหลีใต้เป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ จำนวนมากในการป้องกันร่วมต่อเกาหลีเหนือ โดยมีทหารหมุนเวียนประจำการประมาณ 28,500 นาย ระบบป้องกันภัยทางอากาศ รวมถึงระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออต
ที่มา: รอยเตอร์