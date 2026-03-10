ออสเตรเลียอนุมัติ 'วีซ่าเพื่อมนุษยธรรม' ให้ 5 นักฟุตบอลหญิงอิหร่าน หลัง 'ทรัมป์' โทรไปกดดันด้วยตัวเอง

รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมให้กับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน 5 คนวันนี้ (10 มี.ค.) หลังจากที่พวกเธอแสดงความจำนงขอลี้ภัยเนื่องจากเกรงว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงในประเทศบ้านเกิด
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส ของออสเตรเลีย เกี่ยวกับทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านในออสเตรเลีย หลังจากมีรายงานว่านักฟุตบอลหญิงเหล่านั้นได้ขอลี้ภัย
นักฟุตบอลที่เหลือยังคงพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนโกลด์โคสต์ โดย อัลบานีส กล่าวว่าความช่วยเหลือมีให้สำหรับนักฟุตบอลคนอื่นๆ ด้วย แต่ขึ้นอยู่กับพวกเธอว่าจะรับความช่วยเหลือนี้หรือไม่
"ชาวออสเตรเลียรู้สึกสะเทือนใจกับชะตากรรมของสตรีผู้กล้าหาญเหล่านี้" อัลบานีส กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงแคนเบอร์ราเมื่อวันนี้ (10)
"พวกเธอปลอดภัยที่นี่ และพวกเธอควรจะรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านที่นี่"
ทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางมายังออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพ
สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่า นักฟุตบอลหญิง 5 คนแอบออกจากโรงแรมที่พักของทีมโดยความช่วยเหลือจากตำรวจออสเตรเลีย และรายงานของสื่อระบุว่า พวกเธอกำลังขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียหลังจาก "หลบหนีออกมา"
ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียในตอนแรกว่า ออสเตรเลีย "กำลังทำผิดพลาดด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง" ที่ปล่อยให้ทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านถูกส่งกลับประเทศ ทว่าต่อมา ทรัมป์ ได้โพสต์อีกครั้งว่า ตนได้พูดคุยกับนายกฯ อัลบานีส แล้ว และผู้นำออสเตรเลีย "กำลังทำหน้าที่ได้ดีมากในการจัดการกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนี้"
ทรัมป์ กล่าวว่า สมาชิกทีมอิหร่าน 5 คน "ได้รับการดูแลแล้ว และที่เหลือก็กำลังเดินทางกลับ"
"อย่างไรก็ตาม บางคนรู้สึกว่าพวกเขาต้องกลับไปเพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัว รวมถึงภัยคุกคามต่อสมาชิกในครอบครัว หากพวกเขาไม่กลับไป" ทรัมป์ กล่าว
ในโพสต์ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ กล่าวว่าสมาชิกในทีม "อาจถูกสังหาร" หากโดนบังคับให้กลับไปอิหร่าน และ "สหรัฐฯ จะรับพวกเขาหากคุณไม่ยอม"
อัลบานีส ระบุว่า ทรัมป์โทรหาเขาเมื่อเวลาประมาณ 2.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (1500 GMT วันจันทร์)
"ผมได้แจ้งให้ท่านทราบถึงปฏิบัติการที่เราได้ดำเนินการในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา สมาชิกในทีม 5 คนได้ขอความช่วยเหลือ และได้รับความช่วยเหลือแล้ว และตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดี" อัลบานีส กล่าว
การแข่งขันของทีมชาติอิหร่านในเอเชียนคัพที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน ส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี เสียชีวิต
ทีมอิหร่านตกรอบจากทัวร์นาเมนต์ในวันอาทิตย์ (8) หลังจากที่แพ้ฟิลิปปินส์ 2-0
แฟนฟุตบอลและหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของทีมชาติอิหร่าน หลังจากที่พวกเธอถูกตราหน้าว่าเป็น "ผู้ทรยศในยามสงคราม" จากการปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติก่อนการแข่งขัน
การตัดสินใจของนักเตะที่จะยืนนิ่งเงียบระหว่างการบรรเลงเพลงชาติอิหร่านก่อนการแข่งขันนัดแรกกับเกาหลีใต้ ถูกผู้บรรยายในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเรียกว่าเป็น "ความอัปยศอดสูอย่างที่สุด"
สื่ออิหร่านอ้างคำพูดของ ฟาริเดห์ โชจาอี รองประธานฝ่ายกิจการสตรีของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านว่า ทีมได้ออกจากโรงแรมทางประตูหลังพร้อมกับตำรวจ
“เราได้ติดต่อสถานทูต สหพันธ์ฟุตบอล กระทรวงการต่างประเทศ และทุกที่ที่เป็นไปได้เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น” เธอกล่าว “เราได้พูดคุยกับครอบครัวของนักฟุตบอลทั้ง 5 คนนี้แล้วด้วย”
โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลีย โพสต์ภาพในบัญชี X ของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นรัฐมนตรีถ่ายรูปกับนักฟุตบอลทั้ง 5 คนในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย และภาพหนึ่งที่เขาเซ็นเอกสารบางอย่าง
สำนักงานของเขาระบุชื่อนักฟุตบอลเหล่านั้นว่าคือ ซาห์รา ซาร์บาลี อาลีชาห์, โมนา ฮามูดี, ซาห์รา กานบารี, ฟาติเมห์ ปาซานดิเดห์ และอาเตเฟห์ ราเมซานิซาเดห์
เบิร์ก กล่าวว่า รัฐบาลได้เจรจาอย่างลับๆ กับนักฟุตบอลเหล่านี้มาหลายวันแล้ว แต่ยอมรับว่าการหนีออกจากประเทศเป็นเรื่องยาก
“ถึงแม้ว่าข้อเสนอยังคงมีอยู่สำหรับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม แต่ก็เป็นไปได้และค่อนข้างแน่นอนว่า ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนในทีมจะตัดสินใจรับโอกาสที่ออสเตรเลียเสนอให้” เขากล่าว
สหพันธ์ผู้เล่นระดับโลก FIFPRO กล่าวว่า การให้ลี้ภัยแก่ผู้เล่นทั้ง 5 คนเป็นก้าวที่ดี แต่พวกเขายังคงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เล่นคนอื่นๆ และครอบครัวของพวกเขาในอิหร่าน
สื่ออิหร่านรายงานว่า สมาชิกทีมคนอื่นๆ ยังคงอยู่ในออสเตรเลีย และอ้างคำพูดของ โชจาอี ว่า ทางทีมวางแผนที่จะเดินทางกลับอิหร่านผ่านทางดูไบ แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่อนุญาต
สื่อระบุว่า ขณะนี้คาดว่าจะมีความพยายามให้ทีมเดินทางกลับผ่านทางมาเลเซียและตุรกี
ที่มา: รอยเตอร์