อ้าวส่อถอยเฉย! สื่อ US แฉเองอิสราเอลวิตก 'ศึกไม่รู้จบ' กำลังคิดหาทางลงสงครามอิหร่าน

สื่อมวลชนสหรัฐฯรายงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงบางส่วนในอิสราเอล กำลังเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆและไม่มีจุดจบ และแนะนำให้หาทางออกที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจช่วยระงับสงคราม ก่อนที่มันจะก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกไปมากกว่านี้
วอชิงตันโพสต์รายงานว่า พวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลกำลังตั้งคำถามอย่างลับๆ ไม่กล้าพูดต่อสาธารณะว่า "สงครามนี้จะไปจบลงตรงไหนกันแน่"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลรายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ แบบตรงไปตรงมาอย่างไม่ปกติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลหนึ่งๆ ที่ปกติแล้วมักหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบมาตลอดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
"ในอิสราเอล พวกเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถาม สงครามนี้จะไปจบที่ตรงไหน? เพราะว่าอิหร่านไม่ยอมจำนนและไม่มีสัญญาณว่าจะล่มสลาย เราไม่เห็นใครที่จะมาแทนที่ระบอบการปกครองในอิหร่าน และเราสงสัยว่าการป้อนอาวุธให้พวกเคิร์ดและชนกลุ่มน้อยอื่นๆจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี ต้นทุนสงครามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเราหวั่นเกรงสงครามไม่รู้จบ เรากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยุติสงคราม และละทิ้งเป้าหมายโค่นล้มระบอบอิหร่าน"
"พวกเขา เอาค้อนทุบรังแตน แล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งเลือดไหล พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมแตนถึงไม่ตายตามเวลาที่คาดไว้" รายงานของวอชิงตันโพสต์ระบุ
ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ผู้นำสูงสุดเสียชีวิต และอิหร่านเพิ่งแต่งตั้ง มอจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ขึ้นมาทำหน้าที่แทน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ก็ได้ประกาศความจงรักภักดีต่อผู้นำใหม่ทันที
รายงานข่าวเกี่ยวกับความคิดหาทางลงของอิสราเอล มีขึ้นท่ามกลางการปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ มีรายงานทหารอเมริกาอยู่ในถุงศพ(บางทีอาจมากกว่านี้มาก) ขีปนาวุธอิหร่านทำลายทรัพย์สินทางทหารของอเมริกาและอิสราเอล ไล่ตั้งแต่เทลอาวีฟ ไปจนถึงทั่วอ่าวอาหรับ
นิวยอร์กโพสต์ระบุว่า ด้วยที่ เตหะราน ประกาศกร้าวว่าพวกเขาพร้อมทำสงครามระยะยาว จึงไม่มีทางเลยที่ อิสราเอล และ ทรัมป์ จะไต่ลงมาโดยไม่เปิดเผยให้เห็นถึงความอ่อนแอ และจบลงด้วยความอับอาย
(ที่มา:วอชิงตันโพสต์)