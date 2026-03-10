สนไหม! 'ปูติน' แบะท่ารัสเซียพร้อมขาย 'น้ำมัน-ก๊าซ' ให้ยุโรปอีกครั้ง หากอีกฝ่าย 'พร้อมร่วมมือกันในระยะยาว'

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวเมื่อวันจันทร์ (9 มี.ค.) ว่า สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านได้จุดชนวนวิกฤตพลังงานโลก และเตือนว่าการผลิตน้ำมันที่ต้องพึ่งพาการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจหยุดชะงักในไม่ช้า
ปูติน กล่าวว่า รัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นเจ้าของแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองที่ใหญ่ที่สุด พร้อมที่จะร่วมมือกับลูกค้าในยุโรปอีกครั้ง หากพวกเขาต้องการกลับมาสู่ความร่วมมือระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ชาติมหาอำนาจตะวันตกได้ลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียลงอย่างมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้สงครามของมอสโกในยูเครน และยังมีมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและกลุ่ม G7 ตามมาอีก
การสูญเสียตลาดยุโรปทำให้รัสเซียสูญเสียลูกค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุด และบีบให้รัสเซียต้องยอมขายน้ำมันและก๊าซในราคาที่ลดลงอย่างมากให้กับเอเชีย
ในการประชุมที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและหัวหน้าบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซชั้นนำของรัสเซีย ปูติน กล่าวว่า รัสเซียได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า การทำให้ตะวันออกกลางไม่มั่นคงอาจนำไปสู่วิกฤตพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในขณะนี้
ราคาน้ำมันพุ่งสูงเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ (9) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 1 ใน 5 ของโลก ถูกปิดแบบมีผลชัดเจนเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่าน
"การผลิตน้ำมันที่พึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงภายในเดือนหน้า การผลิตเริ่มลดลงแล้ว และคลังเก็บน้ำมันในภูมิภาคกำลังเต็มไปด้วยน้ำมันที่ไม่สามารถขนส่งได้...ขนส่งได้ยากมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงมาก" ปูติน กล่าว
เขากล่าวว่า บริษัทรัสเซียควรใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลาง แม้จะยอมรับว่า การพุ่งขึ้นของราคาน่าจะเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวก็ตาม
รายได้จากน้ำมันและก๊าซคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้รวมของงบประมาณรัฐบาลกลางรัสเซีย
กลุ่มประเทศ G7 แถลงเมื่อวันจันทร์ (9)ว่า พร้อมที่จะใช้ "มาตรการที่จำเป็น" เพื่อตอบสนองต่อราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉินออกมาหรือไม่
"เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับชาวยุโรปเช่นกัน แต่เราต้องการสัญญาณจากพวกเขาว่าพวกเขาก็พร้อมและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับเรา และจะรับประกันความยั่งยืนและเสถียรภาพนี้" ปูติน กล่าว
สัปดาห์ที่แล้ว ปูติน ได้สั่งการให้รัฐบาลพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ำมันและก๊าซรัสเซียที่เหลืออยู่จากยุโรป ก่อนที่สหภาพยุโรปจะเริ่มบังคับใช้การตัดสินใจที่จะห้ามเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียอย่างสิ้นเชิง
ก่อนเกิดสงครามยูเครน ยุโรปซื้อก๊าซจากรัสเซียมากกว่า 40% แต่ยอดขายรวมของก๊าซทางท่อและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากรัสเซียคิดเป็นเพียง 13% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหภาพยุโรปในปี 2025
ที่มา: รอยเตอร์