พ่อใหญ่ทรัมป์เงิบ! อิหร่านสวนใครว่า 'ใกล้ยุติ' สงครามจบหรือไม่ 'เตหะราน' เป็นคนกำหนด

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ในวันอังคาร(10มี.ค.) ประกาศกร้าวว่า "พวกเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าสงครามควรจบลงเมื่อไหร่" ความเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่อ้างว่าความขัดแย้งในอิหร่านจะจบลง "เร็วๆนี้"
ในการตอบโต้คำกล่าวอ้าวของทรัมป์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกว่าพวกเขาจะเป็นคนที่กำหนดจุดจบของสงครามเอง "เราจะเป็นคนนั้น คนที่กำหนดจุดจบของสงคราม" กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามระบุในถ้อยแถลง "เวลานี้สมการและสถานะในอนาคตของภูมิภาค อยู่ในมือของเรา กองทัพสหรัฐฯจะไม่ใช่คนจบสงคราม"
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นการตอบโต้คำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า ที่ระบุสงครามกับอิหร่านอาจจบลงเร็วๆนี้ ในขณะที่ปฏิบัติการของอเมริกามีความคืบหน้ากว่าที่ประเมินไว้อย่างมาก จากเดิมที่เบื้องต้นประเมินไว้ว่าน่าจะใช้เวลาปิดฉากราวๆ 4 ถึง 5 สัปดาห์
"ผมคิดว่าสงครามสมบูรณ์แบบมากทีเดียว" ทรัมป์กล่าว จากการเปิดเผยของ เว่ยเจีย เจียง ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบขาวของซีบีเอส อ้างสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ "พวกเขาไม่เหลือกองทัพเรือ ไม่เหลือการสื่อสาร พวกเขาไม่เหลือกองทัพอากาศ"
"ขีปนาวุธของพวกเขาร่วงลงมากระจัดกระจาย โดรนของพวกเขาระเบิดตูมในทุกหนทุกแห่ง รวมถึงกำลังผลิตโดรนของพวกเขา" ทรัมป์ บอกกับซีบีเอส "พวกเขาไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในแง่มุมทางทหารแล้ว" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวกับซีบีเอสนิวส์
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังเผยด้วยว่าเขากำลังขบคิดเกี่ยวกับการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และขู่อิหร่านถ้าพยายามขัดขวางการเดินเรือผ่านน่านน้ำแห่งนี้ "ถ้าพวกเขาทำอะไรแย่ๆ มันจะเป็นจุดจบของอิหร่านและคุณอาจไม่ได้ยินชื่อประเทศแห่งนี้อีกแล้ว" เขากล่าว
