ลือสะพัด!ขีปนาวุธอิหร่านถล่มบ้านพัก'เนทันยาฮู'ปลิดชีพน้องชาย แต่สื่อบางแห่งโต้เป็น'ข่าวปลอม'

มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งโจมตีบ้านพักส่วนตัวของเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ในความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆในตะวันออกกลาง สังหาร อิดโด เนทันยาฮู น้องชายของเขา และทำให้เกิดไฟไหม้บ้านพักของ อิตามาร์ เบน กาวีร์ รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ตามคำกล่าวอ้างของ สกอตต์ ริตเตอร์ อดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนบางแห่งเชื่อว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ เนื่องจากไม่มีรายงานข่าวดังกล่าวในสื่อกระแสหลักและไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการ
การโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแก้แค้นขนานใหญ่ของอิหร่าน ตามหลังการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ ในปฏิบัติการร่วมของสหรัฐฯและอิสราเอล
สกอตต์ ริตเตอร์ อดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของยูเอ็น ไปออกรายการวิทยุแห่งหนึ่ง ให้คำจำกัดความการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างแม่นยำและเป็นปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวกรอง ที่ประสบความสำเร็จในการเจาะเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นของอิสราเอล
ริตเตอร์ ระบุว่าหนึ่งในขีปนาวุธระลอกดังกล่าว ตกกระทบโดยตรงใส่บ้านพักของเนทันยาฮู ในเมืองซีซาเรีย ผลก็คือปลิดชีพ อิดโด เนทันยาฮู นักเขียนและน้องชายของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เขาอ้างต่อว่าขีปนาวุธอีกลูกพุ่งโดนบ้านพักของเบน กาวีร์ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนัก และเกิดไฟลุกท่วมอาคารที่พักของเขา
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่อิสราเอลออกมาอ้างว่า เบน กาวีร์ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในความเคลื่อนที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ ริตเตอร์ โดยสิ้นเชิง กระนั้น ริตเตอร์ ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นประชดประชันว่า เบน กาวีร์ คงประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งเข้าใส่บ้านที่ถูกไฟไหม้ อาการบาดเจ็บของเขาถึงออกมาในลักษณะนี้ พูดเป็นนัยว่ามีความพยายามปกปิดความเสียหายที่เกิดจากขีปนาวุธ
ภาพในคลิปที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์และพวกผู้เห็นเหตุการณ์ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเกิดไฟลุกไหม้โหมกระพือหนักหน่วงในบ้านพักที่ตกเป็นเป้าหมาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการในเรื่องดังกล่าว
คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการตายของ อิดโด เนทันยาฮู มีขึ้นในขณะที่อิหร่านยิงห่าขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทั่วอิสราเอล ในนั้นรวมถึงเขตต่างๆแถบใจกลางกรุงเทลอาวัฟ และเมืองเบธเชเมช โดยในเบธเชเมช ขีปนาวุธพุ่งโดนโดยตรงอาคารหลายชั้นแห่งหนึ่ง สังหารพลเรือนไป 9 รายและบาดเจ็บมากกว่า 40 คน อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยฉุกเฉิน
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน แถลงว่าได้ใช้ขีปนาวุธ Khaibar Shekan ล้ำสมัยในการโจมตี โดยขีปนาวุธนี้มีศักยภาพบรรทุกหนักและมีพิสัยโจมตีระยะไกล กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม อ้างด้วยว่าอาวุธดังกล่าวถูกใช้โจมตีเป้าหมายศูนย์บัญชาการทางยุทธศาสตร์ ที่ตั้งกองทัพอากาศและบ้านพักที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองระดับสูง
ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของเนทันยาฮู ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของทางอิหร่าน เกี่ยวกับภัยอันตรายที่มีกับนายกรัฐมนตรีรายนี้ โดยบอกว่าจงใจบิดเบือนข้อมูลและยืนยันว่าเขายังคงปลอดภัยและยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำในปฏิบัติการทำสงครามกับอิหร่าน
แม้พยายามออกมาปฏิเสธ แต่ข่าวลือเกี่ยวกับการโจมตีถล่มบ้านพักของครอบครัวเนทันยาฮู ก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
อิดโด เนทันยาฮู ซึ่งชอบใช้ชีวิตแบบมีความเป็นส่วนตัวสูง เมื่อเทียบกับพี่ชาย ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ในบ้านพักตอนที่ถูกโจมตี มีรายงานข่าวที่ไม่ยืนยันในหลายแพลตฟอร์ม ว่าเขาเสียชีวิตท่ามกลางแรงระเบิด แต่ทางสื่อมวลชนอิสราเอลไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการใดๆ เกี่ยวกับข่าวลือนี้
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีระลอกหนึ่งของอิหร่าน ที่เล่นงานเทลอาวีฟ นำมาซึ่งการตายของ อิดโด เนทันยาฮู และ เบน กาวีร์ อย่างไรก็ตามทาง ฮินดูสถานไทม์ส เชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ เนื่องจากไม่มีรายงานหรือคำยืนยันอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลอิสราเอล, ทำเนียบนายกรัฐมนตรี หรือแหล่งข่าวในครอบครัวแต่อย่างใด
ฮินดูสถานไทม์ส ระบุว่าจากการเฝ้าตรวจสอบรายงานข่าวจากช่องช่าวที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีคำยืนยันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชายเนทันยาฮูแต่อย่างใด ในขณะที่บรรดาสำนักข่าวนานาชาติและบันทึกชีวประวัติต่างๆนานา ยังคงระบุ อิดโด เนทันยาฮู ในฐานะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
