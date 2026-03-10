เอาหน่อยไหม!อิหร่านไฟเขียวผ่านฮอร์มุซ ชาติไหนที่ขับไล่ทูตยิว-US ทรัมป์แก้เกมเล็งเลิกคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในวันจันทร์(9มี.ค.) เสนอไฟเขียวให้ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เริ่มตั้งแต่วันอังคาร(10มี.ค.) เป็นต้นไป สำหรับอาหรับหรือยุโรป ชาติใดก็ตามที่ขับไล่เอกอัครราชทูตอิสราเอลและสหรัฐฯออกนอกประเทศ ฉวยโอกาสกดดันท่ามกลางราคาพลังงานที่พุ่งทะยาน ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา เคลื่อนไหวเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันบางส่วน เพื่อรับประกันความเพียงพอของอุปทานและฉุดไม่ให้ราคาน้ำมันสูงกว่าไปกว่านี้
อ้างอิงรายงานข่าวของสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่าน ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ระบุว่าประเทศอาหรับหรือยุโรปชาติใดก็ตาม ที่ขับไล่เอกอัครราชทูตอิสราเอลและสหรัฐฯออกจากดินแดน เริ่มตั้งแต่วันพร่งนี้ จะได้รับ "สิทธิ์ขาดและความเป็นอิสระ" ในการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ถ้อยแถลงนี้ดูเหมือนเป็นบางส่วนในความพยายามอย่างกว้างขวางของเตหะราน ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับกดดันรัฐบาลชาติต่างๆให้เลือกข้างทางการเมือง ต่อต้านวอชิงตันและอิสราเอล ท่ามกลางความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆ ที่ลุกภูมิภาคเข้าสู่การเผชิญหน้าในวงกว้าง
ช่องแคบฮอร์มุซ ตั้งอยู่ระหว่างอิหร่านและยูเออีกับโอมาน มันถูกใช้เป็นทางผ่านหลักสำหรับส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซีย ราวๆ 1 ใน 5 ของการขนส่งน้ำมันทางทะเลของโลก ต้องผ่านน่านน้ำแคบๆแห่งนี้ ทำให้มันเป็นหนึ่งในจุดคอขวดที่ได้รับการจับตามากที่สุดในตลาดพลังงานโลก
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เงื่อนไขเดียวของอิหร่านสำหรับการยุติความเป็นปรปักษ์ ก็คืออิสราเอลและสหรัฐฯ ยอมทำตามข้อแม้ "ไม่รุกรานอีก" พร้อมเผยว่ามีหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงรัสเซีย จีนและฝรั่งเศส ได้ติดต่อมายังอิหร่าน เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดและสนับสนุนให้ลดความตึงเครียด
ปฏิบัติการปิดตายช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งแรงเฉียด 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ระหว่างการซื้อขายในวันจันทร์(9มี.ค.) วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างนักวิเคราะห์คาดหมายว่า ราคาน้ำมันอาจทะลุ 215 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากความปั่นป่วนในช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงลากยาวต่อไป
อย่างไรก็ตามน้ำมันดิบสัญญาสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 7% ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร(10มี.ค.) หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 หนึ่งวันก่อนหน้านี้
การย่อตัวลงของตลาดน้ำมันเอเชีย มีขึ้นหลังจากในวันจันทร์(9มี.ค.) ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ผลักดันข้อเสนอต่างๆสำหรับหาทางออกความขัดแย้งกับอิหร่านอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ทรัมป์ กำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซีย และปล่อยคลังสำรองน้ำมันดิบฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในหลายทางเลือกที่มีป้าหมายสกัดไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน ท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่าน
ในถ้อยแถลงที่มีขึ้น ณ สโมสรดอรัล กอล์ฟ คลับ ของเขาเอง ทรัมป์กล่าวอ้างว่า ราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งสูงอย่างที่เขาเคยหวั่นเกรง แต่แย้มอเมริกากำลังยกเลิกมาตการคว่ำบาตรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เพื่อฉุดให้ราคาลดต่ำลง "เรามีการคว่ำบาตรบางประเทศ เรากำลังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ จนกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิด"
ทรัมป์ ไม่ได้เจาะจงถึงประเทศใด แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ ออกคำสั่งยกเว้นคว่ำบาตรชั่วคราว 30 วัน เปิดทางให้รัสเซียขายน้ำมันที่ตกค้างอยู่กลางทะเลแก่อินเดีย เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันที่มีต่อตลาดน้ำมันโลก
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังกล่าวอ้างอีกว่า น้ำมันจากเวเนซุเอลากว่า 100 ล้านบาร์เรล ได้ถูกนำมายังโรงกลั่นต่างๆในฮิวสตันแล้ว และอีก 100 ล้านบาร์เรล กำลังเดินทางมาจากประเทศดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์/ชาฟักนิวส์)