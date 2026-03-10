คืบหน้าเร็วกว่าคาด!ทรัมป์อวดอ้างสงครามใกล้ถึงจุดจบ 'อิหร่าน'ไม่เหลืออะไรจะสู้แล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรายหนึ่งของซีบีเอสนิวส์ ในวันจันทร์(9มี.ค.) ระบุสงครามกับอิหร่านอาจจบลงเร็วๆนี้ ในขณะที่ปฏิบัติการของอเมริกามีความคืบหน้ากว่าที่ประเมินไว้อย่างมาก และเผยได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เกี่ยวกับสงครามดังกล่าวเช่นกัน
"ผมคิดว่าสงครามสมบูรณ์แบบมากทีเดียว" ทรัมป์กล่าว จากการเปิดเผยของ เว่ยเจีย เจียง ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบขาวของซีบีเอส อ้างสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ "พวกเขาไม่เหลือกองทัพเรือ ไม่เหลือการสื่อสาร พวกเขาไม่เหลือกองทัพอากาศ"
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ บอกว่าเวลานี้เรือทั้งหลายกำลังเคลื่อนผ่าน แต่เขากำลังคิดเกี่ยวกับการเข้าควบคุมช่องแคบแห่งนี้
ช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นหนึ่งในจุดคอขวดสำคัญในการขนส่งน้ำมันโลก เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว คิดเป็นสัดส่วน 20% ของกระแสน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งโลก สงครามทำให้เส้นทางขนส่งสินค้าอันสำคัญยิ่งดังกล่าวถูกปิดตาย
สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้ อิหร่าน เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เข้าใส่อิสราเอลและบรรดาชาติในอ่าวอาหรับที่มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำสงครามอยู่ตลอด ในความขัดแย้งที่สังหารผู้คนในอิหร่านไปแล้วจำนวนมาก ในนั้นรวมถึง อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด
จากการบอกเล่าของ เจียง ที่โพสต์บนสัมภาษณ์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุ ทรัมป์ บอกว่าอเมริกามีความคืบหน้าในสงครามมากกว่าที่เขาประเมินไว้อย่างมาก จากเดิมที่เบื้องต้นประเมินไว้ว่าน่าจะใช้เวลาปิดฉากราวๆ 4 ถึง 5 สัปดาห์
"ขีปนาวุธของพวกเขาร่วงลงมากระจัดกระจาย โดรนของพวกเขาระเบิดตูมในทุกหนทุกแห่ง รวมถึงกำลังผลิตโดรนของพวกเขา" ทรัมป์ บอกกับซีบีเอส "พวกเขาไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในแง่มุมทางทหารแล้ว" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว
ทรัมป์ ยังกล่าวกับ ซีบีเอส ว่าเขามีตัวเลือกอื่น ที่ไม่ใช่ อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คอเมเนอี ผู้ซึ่งถูกประกาศให้เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน สำหรับนำพาประเทศแห่งนี้ "ผมไม่ส่งสารอะไรถึงเขา ไม่มี ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม"
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทรัมป์ ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปููติน แห่งรัสเซีย เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และ ปูติน นำเสนอข้อเสนอสำหรับยุติสงครามอย่างรวดเร็ว จากการเปิดเผยของ ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยด้านนโยบายการต่างประเทศของวังเครมลิน ที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์
(ที่มา:รอยเตอร์/ซีบีเอส/ซีเอ็นบีซี)