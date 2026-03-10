โล่งใจได้นิดหน่อย!น้ำมันย่อตัวปิดบวกแค่$6หลังจี7เล็งปล่อยคลังสำรอง หุ้นสหรัฐฯขยับขึ้น-ทองคำปรับลด

ราคาน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกราว 7% ในวันจันทร์(9มี.ค.) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังช่วงหนึ่งของการซื้อขายพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง 29% กระตุ้นให้สหรัฐฯและสมาชิกจี 7 อื่นๆ พิจารณาปล่อยคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ ส่วนวอลล์สตรีทฟื้นตัวจากแรงเทขาย ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย ได้แรงหนุนจากคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งบ่งชี้ว่าสงครามกับอิหร่านอาจใกล้จบลงแล้ว ขณะที่ทองคำปรับลด จากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 3.87 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 6.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 98.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันพุ่งขึ้นไปถึง 29% ในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังซาอุดีอาระเบียและสมาชิกโอเปกอื่นๆ ปรับลดอุปทาน อันเนื่องจากสงครามที่ลุกลามบานปลายระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่าน แต่จากนั้นก็ค่อยๆถอยลงจากระดับสูงสุด หลังอเมริกาและจี7 กำลังพิจารณาปล่อยคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อจำกัดแรงกดดันเงินเฟ้อ จากราคาพลังงานที่พุ่งสูง
คาดหมายว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะทบทวนทางเลือกต่างๆสำหรับสกัดราคาน้ำมัน ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ของความพยายามร่วมกับประเทศอื่นๆ ในการปล่อยน้ำมันดิบจากคล้องสำรองทางยุทธศาสตร์
ด้านตลาดห้นสหรัฐฯฟื้นตัวจากแรงเทขายอย่างหนัก กลับขึ้นมาปิดบวกในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์(9มี.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา บ่งชี้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่าน ใกล้จบลงแล้ว
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 239.25 จุด (0.50 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,740.80 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 55.97 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,795.99 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 308.27 จุด (1.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,695.95 จุด
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2022 สืบเนื่องจากความกังวลทางอุปทาน ท่ามกลางความปั่นป่วนเกี่ยวกับการขนส่ง จากสงครามที่ลากยาวเข้าสู่วันที่ 10 บลูมเบิร์กรายงานว่าราคาพลังงานอาจโหมกระพือการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อในวงกว้าง และทำให้พวกผู้บริโภคชาวอเมริกาประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ดัชนี แกว่งตัวขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขาย หลัง ทรัมป์ บอกว่าสงครามมีความคืบหน้าอย่างมากๆ กว่าที่เขาประเมินกรอบเวลาไว้ในเบื้องต้นราว 4 ถึง 5 สัปดาห์
ส่วนราคาทองคำปรับลดในวันจันทร์(9มี.ค.) จากแรงกดดันดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1.1 % ปิดที่ 5,103.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)