สื่อตะวันตกรายงานอ้าง “มอจตาบา” ลูกชายคาเมเนอี 'บาดเจ็บ' จากโดนลอบสังหารโจมตีทางอากาศ

เอเจนซีส์ – สื่อตะวันตกต่างพากันรายงานอ้างว่า มอจตาบา คาเมเนอี บุตรชายอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านที่ได้รับเลือกเป็นผู้นำคนใหม่นั้นบาดเจ็บจากการโดนลอบสังหารในการโจมีทางอากาศเมื่อต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความสับสนว่า บาดเจ็บหรือยังมีชีวิตหรือไม่
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันจันทร์(8 มี.ค)ว่า เชื่อว่าผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่วัย 56 ปี อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี (Mojtaba Khamenei) นั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างการโจมตีทางอากาศในปฎิบัติการ Operation Epic Fury
ข่าวการบาดเจ็บของบุตรชายอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี แพร่หลายไปทั่วนอกเหนือจากเดอะซันของอังกฤษ แล้ว สกายนิวส์ของออสเตรเลีย ขณะที่ NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(9)ว่า มอจตาบา คาเมเนอี ลูกชายของคาเมเนอีที่เสียชีวิตจากการโดนโจมตีทางอากาศได้รับประกาศชื่อเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานว่า เชื่อว่าลูกชายคาเมเนอีนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าน่าจะยังคงมีชีวิต
ด้านยูโรนิวส์รายงานว่า มอจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับอ้างว่าเป็นการรายงานมาจากสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ได้ออกรายงานในวันจันทร์(9) เปิดเผยว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ได้รับบาดเจ็บในสงคราม
แต่สถานีโทรทัศน์อิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดถึงการบาดเจ็บว่าเป็นเช่นไร หรือได้รับบาดเจ็บจากที่ใด
เดอะซันรายงานว่า อย่างก็ตามภรรยาของเขา ซาห์รา ฮัดดัด อาเดล (Zahra Haddad Adel) เสียชีวิตในการโจมตี
มอจตาบานั้นเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านและมีความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งกับกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC
ลูกชายคาเมเนอีนั้นมีทรัพย์สินมหาศาลมีอสังหาริมทรัพย์ในย่านคนรวย โดยบลูมเบิร์กเปิดเผยว่า เขามีบ้านมากถึง 11 หลังที่ Bishop’s Avenue
นอกจากนี้ยังมีบัญชีลับที่ธนาคารสวิส และเมื่อมกราคมมีรายงานว่า ลูกชายคาเมเนอีได้แอบเคลื่อนย้ายเงินเกือบ 250 ล้านปอนด์ในรูปเงินคริปโตไปที่ดูไบ
เดอะซันรายงานต่อว่า นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เฮลิคอปเตอร์สำหรับการเดินทางฉุกเฉิน และรถเมอร์ซีดีส เบนต์มากมาย