ญี่ปุ่นติดตั้งจรวดระยะไกลพัฒนาเองชุดแรก พิสัย1,000กิโลเมตร-โจมตีถึงจีนแผ่นดินใหญ่

ญี่ปุ่นเตรียมติดตั้งขีปนาวุธระยะยิงไกลที่พัฒนาในประเทศชุดแรกปลายเดือนนี้ที่จังหวัดคุมาโมโตะ พิสัยโจมตีไปถึงจีน อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการเร่งรัดศักยภาพการโจมตีหรือขัดขวางศัตรูเพื่อรับมือความท้าทายที่เพิ่มขึ้นภายในภูมิภาค
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (9 มี.ค.) ว่า รัฐบาลจะติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำไทป์-12 รุ่นอัปเกรดที่ค่ายเคนกุน จังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เสร็จสิ้นภายในปลายเดือนนี้
ทั้งนี้ เมื่อคืนวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ยานยนต์ของกองทัพนำฐานยิงและอุปกรณ์อื่นๆ ไปถึงค่ายทหารดังกล่าว ภายใต้ปฏิบัติการลับ ขณะที่ประชาชนนับสิบชุมนุมที่หน้าค่ายและตะโกนให้หยุดติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส เนื่องจากทางจังหวัดไม่เคยแจ้งให้ประชาชนรับรู้มาก่อน อีกทั้งยังกังวลว่า อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียด และขีปนาวุธดังกล่าวอาจกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของศัตรู
ปีที่แล้ว กระทรวงกลาโหมประกาศเลื่อนกำหนดติดตั้งขีปนาวุธนี้เร็วขึ้นหนึ่งปี เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการเร่งเสริมกำลังทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ขณะที่จีนเพิ่มความกดดันต่อไต้หวัน ซึ่งปักกิ่งอ้างว่า เป็นดินแดนของตนเอง
ขีปนาวุธไทป์-12 รุ่นอัปเกรดที่พัฒนาและผลิตโดยมิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรีส์ มีพิสัยราว 1,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถโจมตีถึงจีนแผ่นดินใหญ่ จากรุ่นดั้งเดิมที่มีพิสัยเพียง 200 กิโลเมตร
ญี่ปุ่นยังมีแผนติดตั้งขีปนาวุธนี้ที่ค่ายฟูจิในจังหวัดชิซึโอกะทางตะวันตกของประเทศปลายปีนี้
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมองว่า จีนเป็นภัยคุกคามมากขึ้น จึงได้ผลักดันการเสริมกำลังบนเกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้ทะเลจีนใต้ โดยมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ PAC-3 และขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศ (SAM) พิสัยกลางบนเกาะหลายแห่งที่รวมถึงโอกินาวะ อิชิกากิ และมิยาโกะ
เดือนที่ผ่านมา ชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกลาโหม เผยว่า ญี่ปุ่นจะติดตั้ง SAM พิสัยกลางบนเกาะโยนากูนิที่อยู่ไม่ไกลจากด้านตะวันออกของไต้หวัน ภายในเดือนมี.ค. 2031
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นนับจากที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แสดงความคิดเห็นหลังรับตำแหน่งไม่นานว่า หากจีนโจมตีไต้หวัน ญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องตอบโต้ทางทหาร
ทาคาอิจิยังประกาศทบทวนนโยบายความมั่นคงและกลาโหมภายในปลายปีนี้ และพยายามเสริมสร้างกองทัพด้วยอาวุธที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมและขีปนาวุธระยะยิงไกล
รัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธร้ายแรงในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการทหารของญี่ปุ่น และการร่วมมือกับชาติพันธมิตร โดยอิงกับข้อเสนอที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) และพรรคร่วมรัฐบาลเสนอเมื่อเร็วๆ นี้
(ที่มา: เอพี)