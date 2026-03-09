ส.ว.มะกัน 'ลินด์เซย์ เกรแฮม' โวสหรัฐฯ จ่อคุมแหล่งน้ำมัน 1 ใน 3 ของโลก หากล้ม 'ระบอบอิหร่าน' สำเร็จ

ลินด์เซย์ เกรแฮม วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน กล่าวว่า สหรัฐฯ จะ "ได้เงินมหาศาล" จากสงครามกับอิหร่าน พร้อมชี้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางถือเป็น "การลงทุนที่ดี"
เกรแฮม ซึ่งเป็น ส.ว. สายเหยี่ยว ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะควบคุมน้ำมันเกือบ 1 ใน 3 ของโลก และทำกำไรมหาศาล หากประสบความสำเร็จในการโค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน
เขากล่าวเช่นนี้ในขณะที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ มองว่าเป็น “ราคาที่เล็กน้อยมาก” สำหรับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
เกรแฮม กล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็น “เงินที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยใช้มา” โดยให้เหตุผลว่า จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งอิหร่านก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้น โดยยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเป็นไปเพื่อสันติ
“เมื่อระบอบนี้ล่มสลาย เราจะมีตะวันออกกลางรูปแบบใหม่ เราจะทำเงินได้มหาศาล ไม่มีใครกล้าคุกคามช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไป” เกรแฮม กล่าว พร้อมเสริมว่า สหรัฐฯ จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นมิตรในเตหะราน
“เวเนซุเอลาและอิหร่านมีปริมาณสำรองน้ำมัน 31% ของโลก เรากำลังจะร่วมมือกันโดยมีปริมาณสำรองน้ำมันที่ทราบแล้ว 31% นี่คือฝันร้ายของจีน นี่เป็นการลงทุนที่ดี” เกรแฮม ระบุ
วอชิงตันพยายามควบคุมภาคส่วนน้ำมันของเวเนซุเอลา หลังจากส่งหน่วยคอมมานโดบุกจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ได้เมื่อต้นเดือน ม.ค. และมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7) ทรัมป์ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการแก่ เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลา ซึ่งได้ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ
อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล และได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่พยายามผ่านเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการไหลเวียนของพลังงานทั่วโลกมากขึ้น กองทัพอิหร่านยังได้โจมตีตอบโต้ไปยังฐานทัพอเมริกันในรัฐต่างๆ รอบอ่าวเปอร์เซียด้วย
เตหะรานประณามสงครามครั้งนี้ว่าเป็นการรุกรานโดยไม่มีเหตุผล และประกาศว่าจะไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของ ทรัมป์ ที่ต้องการให้อิหร่าน "ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข"
ที่มา: RT