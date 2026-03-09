เกมส์เปลี่ยน! ชาติอ่าวอาหรับเริ่มไม่พอใจ “อิหร่าน” หลังโดนมิสไซล์-โดรนโจมตี CENTCOM ยืนยันทหารอเมริกันดับรายที่ 7 ส่วน “สถานทูต US” ใน “นอร์เวย์” โดนระเบิด ไม่ตัดประเด็นก่อการร้าย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ตำรวจนอร์เวย์ไม่ตัดประเด็นก่อการร้ายหลังสถานทูตสหรัฐฯในกรุงมอสโกโดนระเบิดโจมตีราวตี 1 วันอาทิตย์(8) ทำทางเข้าเสียหายเล็กน้อย กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM แถลงทหารอเมริกันรายที่ 7 เสียชีวิตในซาอุดีอาระเบียที่ฐานโดนถล่มเมื่อต้นเดือน บรรดาชาติอ่าวอาหรับเริ่มไม่พอเตหะรานหลังโดนโจมตีอย่างหนัก
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(8 มี.ค)ว่า ตำรวจนอร์เวย์แถลงว่า ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการก่อการร้ายหลังสถานทูตสหรัฐฯเกิดระเบิดเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์(7) ไม่มีรายงานบาดเจ็บแต่พบความเสียหายเกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้า
ทั้งนี้พบว่าที่ตั้งทำการทางการทูตทั่วอ่าวอาหรับที่มีฐานทัพสหรัฐฯรวมคูเวตและซาอุดีอาระเบียต่างตั้งอยู่ตกเป็นเป้าการโจมตีจากอิหร่าน
อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ปรากฎว่าการโจมตีสถานทูตอเมริกันที่นอร์เวย์นั้นเชื่อมโยงกับการที่สหรัฐฯร่วมมืออิสราเอลโจมตีอิหร่านในตะวันออกกลางหรือไม่
พยานรายงานได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้สถานทูตทางตะวันตกของกรุงออสโลเมื่อเวลาราว 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันอาทิตย์(8)
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่า เศษกระจกหน้าต่างแตกกระจายเกลื่อนปรากฎบนหิมะด้านนอกทางเข้า รวมถึงรอยแตกปรากฎที่ประตูกระจกหน้าด้านนอก ขณะที่โคมไฟเหนือศรีษะที่เคยอยู่ในระดับการสมดุลกลับห้อยต่องแต่งบนเส้นลวด และมีร่องรอยสีดำปรากฎด้านล่างของประตูซึ่งคาดว่าอาจเป็นเขม่าดำผลจากการระเบิด
ขณะเดียวกันที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ออกแถลงการณ์วันจันทร์(9)ยืนยันการเสียชีวิตเพิ่มของทหารอเมริกันในสงครามอิหร่านเป็นรายที่ 7
ตามแถลงการณ์ที่ประกาศผ่านบัญชีเฟซบุ๊กทางการของ CENTCOM ระบุว่านายทหารคนดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องมาจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของเตหะรานต่อกองกำลังสหรัฐฯในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 1 มี.ค
แถลงการณ์กล่าวว่า ชื่อของนายทหารที่เสียชีวิตจะเปิดเผยในภายหลังจากที่ได้แจ้งให้ครอบครัวรับทราบแล้ว และการรบครั้งใหญ่ภายใต้ Operation Epic Furyดำเนินต่อไป
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯแถลงว่า อิหร่านยังคงออกข่าวปลอมโฆษณาชวนเชื่อต่อสาธารณะอย่างไม่หยุดเพื่อประโยชน์ทางยุทธการเป็นต้นว่า อ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน Abraham Lincoln ทำให้เรือต้องล่าถอยไปไกลถึง 1,000 กิโลเมตรจากพิกัดที่โดนโจมตี
เฟซบุ๊กของ CENTCOM ยังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค บรรดาประเทศอ่าวอาหรับเพื่อนบ้านเตหะรานที่โดยอิหร่านโจมตีได้เข้าประชุมทางไกลร่วมกับสหรัฐฯสำหรับข้อตกลงบูรณาการความมั่นคงและความมั่งคั่ง C-SIPA ( Security Integration and Prosperity Agreement) ที่เป็นการรวมตัวกลุ่มการทำงานด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(9)ว่า นายกรัฐมนตรีกาตาร์ล่าสุดออกมาเตือนอิหร่านถึงการคำนวนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของการโจมตีตอบโต้ต่อบรรดาประเทศอ่าวอาหรับ
ซึ่งถูกมองจากบรรดาเพื่อนบ้านของเตหะรานว่ารู้สึกเหมือนโดน “ทรยศ”
สอดคล้องกับเอพีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียได้ออกคำเตือนไปยังอิหร่านเช่นกัยว่า “จะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุด” หากอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีประเทศอ่าวอาหรับต่อไป เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเตหะรานได้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่านคนใหม่
เอพีชี้ว่าแถลงการณ์ประณามอิหร่านจากริยาดออกมาหลัง โดรนอิหร่านเข้าโจมตีหลุมแหล่งน้ำมัน Shaybah ขนาดใหญ่