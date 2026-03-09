ศึกอิหร่านทำพิษ! "โตโยต้า-ฮุนได-ค่ายรถจีน" เจอผลกระทบหนักสุดจากสงครามอิหร่านขณะที่ “มะนิลา” งัดมาตรการประหยัดด่วนสั่งลดการใช้พลังงาน 10% ทั่วประเทศ-แอร์ห้ามเปิดต่ำกว่า 24 องศารับร้อนจัดปีนี้

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ค่ายรถญี่ปุ่นโตโยต้า ค่ายรถเกาหลีใต้ ฮุนได และค่ายรถจีนเช่น ค่าย Chery คาดจะได้รับผลกระทบหนักสุดจากสงครามอิหร่านที่ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อใด หลังยอดขาย 3 ค่ายหลักคิดเป็น 1 ใน 3 ของตลาดตะวันออกกลางเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาวิกฤตพลังงานอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบสั่งทั่วประเทศลดการใช้พลังงานลง 10% ห้ามประชาชนเปิดแอร์ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียสท่ามกลางอากาศร้อนจัดปีนี้ในประเทศตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร
CNBC News ของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(6 มี.ค)ว่า ค่ายรถชื่อดังข้าชาติเหล่านี้มีสัดส่วนยอดขายในตลาดตะวันออกกลางคิดเป็น 1 ใน 3 อ้างอิงจากรายงาน โตโยต้าเป็นผู้นำเจ้าตลาดที่ 17% ตามมาด้วยฮุนได 10% และค่ายรถ Chery ของจีนที่ 5% ตามลำดับ
และในอิหร่าน รายงานจาก Bernstein ระบุว่ารถสัญชาติอิหร่านทั้งค่าย Khodro และค่าย SAIPA เป็นผู้นำและตามมาด้วยรถค่าย Chery ของจีนมีส่วนแบ่งทางการตลาดอิหร่านที่ 6%
ในขณะที่รถจีนจากค่ายอื่นๆคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันจากการที่ภูมิภาคตะวันออกกลางได้กลายเป็นเป้าหมายสำหรับการเติบโตการส่งออกยานยนต์จากจีน โดย Bernstein รายงานอ้างอิงจากข้อมูลการส่งออกของจีน และในรายงานยังกล่าวว่าภูมิภาคคิดเป็น 17% ของการส่งออกยานยนต์ผู้โดยสารของจีนในปี 2025
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ในรายงาน Bernstein ชี้ว่าในขณะที่ยอดขายในภูมิภาคจะได้รับผลกระทบจากสงครามนั้น การปิดช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านที่เชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียไปยังอ่าวโอมานและมหาสมุทรอินเดียและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมกระทบไปทั่วอุตสากรรมยานยนต์ทั่วโลก
“การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ต้องขยายเวลาการขนส่งให้นานออกไปอีก 10 วัน – 14 วัน” ยูนิซ ลี (Eunice Lee)นักวิเคราะห์ประจำ Bernstein เปิดเผยในวันพุธ(4) และเสริมต่อว่า “ความขัดแย้งที่ยาวนานและการปิดช่องแคบจะกลายเป็นผลร้ายต่อยอดขาย เพิ่มต้นทุนทางด้านโลจิสติกและทำให้การส่งมอบล่าช้า”
Bernstein กล่าวว่า ผลกระทบใดๆต่อค่ายรถญี่ปุ่นดูเหมือนยังจำกัดอยู่ในเวลานี้ แต่ทว่ายังคงจำเป็นต้องติดตามการพัฒนาต่อไป และในรายงานชี้ว่า “จากค่ายรถยุโรปทั้งหมด รถ Chrysler และ รถ Stellantis ของค่าย Jeep ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องมาจากปัญหาทั้งหมดของค่ายเอง
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า น้ำมันดับราว 20 ล้านบาร์เรลเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซในแต่ละวัน อ้างอิงจากบริษัทที่ปรึกษา AlixPartners และช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญสำหรับการขนส่งยานยนต์และชิ้นส่วนไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง อ้างอิงจากรายงาน Bernstein
ทั้งนี้ปัญหาสงครามอิหร่านกระทบต่อพลังงานทั่วโลกส่งผลโดยตรงไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบว่า "ฟิลิปปินส์" ถึงขั้นงัดมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันศุกร์(6)ว่า หน่วยงานรัฐบาลกลางฟิลิปปินส์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยรัฐและวิทยาลัยต่างๆ รวมรัฐบาลท้องถิ่น ได้รับคำสั่งให้ลดการใช้พลังงานลงไม่ต่ำกว่า 10% หลังเกิดวิกฤตสงครามอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูซในตะวันออกกลาง
เจ้าหน้าที่รัฐมะนิลาได้รับคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนการทำงานตามความเหมาะสมและปรับให้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส
ซึ่งบังเอิญเกิดในช่วงเวลาที่บรรดาประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรต้องพบกับสภาพอากาศสุดขั้วร้อนจัดในปีนี้
สื่อในไทยเคยรายงานไม่กี่วันมานี้ว่า สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการณ์ว่าปี 2026 ประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกจะได้รับผลกระทบโดยปีนี้เป็น 1 ใน 4 ปีของปีที่มีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี
เป็นวิกฤตความร้อนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน มี.ค.- เม.ย. จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี ส่วนแอร์-คอนกรีตในเมือง จะปล่อยความร้อนเพิ่ม 2-7 เซลเซียสทีเดียว
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า โฆษกทำเนียบมะนิลาเปิดเผยว่า มีการพิจารณาการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์หากว่าวิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตหนักมากขึ้น อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์
ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการนำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้เช่นกันเป็นต้นว่า ไทย พบว่ากระทรวงกลาโหมได้ให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆภายใต้การสังกัดให้ปรับลดการใช้เครื่องปรับอากาศและใช้การประชุมทางไกลทางวิดีโอเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และผู้จัดการสมควรพิจารณาอานุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรับผิดชอบ
และที่เมียนมา ประเทศเพื่อน้านทางเหนือของไทยพบว่า รัฐบาลทหารพม่าสั่งห้ามรถเอกชนครึ่งหนึ่งอยู่บนถนนตั้งแต่สุดสัปดาห์เป็นต้นไป โดยมีการใช้หลักทะเบียนรถเลขคู่เลขคี่เป็นสำคัญ โดยทะเบียนรถเลขคู่จะสามารถวิ่งบนถนนในวันเลขคู่และทะเบียนรถเลขคี่จะสามารถนำรถสู่ถนนได้ในวันเลขคี่เป็นต้น
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ตลอดในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มีรถเข้าคิวจอดยาวที่ปั้มน้ำมันทั่วไทย ลาว และพม่า
ภูมิภาคเอเชียนั้นเปราะบางต่อราคาน้ำมันพุ่งสูงที่ยาวนานเนื่องมาจากต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และนอกเหนือจากมาเลเซียและออสเตรเลียแล้ว ทุกประเทศเศรษฐกิจใหญ่ต่างตกในความเสี่ยงเมื่อราคาพลังงานโลกพุ่งสูง
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์อยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นต่อวิกฤตเงินเฟ้อที่ไม่ใช่เพราะแค่มะนิลาต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากตะวันออกกลางมากถึง 90% แต่เป็นการสนับสนุนทางเชื้อเพลิงของฟิลิปิปนส์น้ำยังจำกัดมากกว่าประเทศใดๆ เป็นต้นว่า อินเดีย และ ไทย
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ได้แถลงในสัปดาห์นี้ว่า รัฐบาลของเขากำลังพิจารณาการช่วยเหลืออทางพลังงานสำหรับภาคส่วนการขนส่ง เกษตรกรและการประมงเป็นต้น