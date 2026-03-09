ร่วมวงสงคราม! 'เซเลนสกี' เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปตะวันออกกลางช่วยสกัด 'โดรนพลีชีพอิหร่าน'

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนของยูเครนจะเดินทางถึงตะวันออกกลางในสัปดาห์หน้า และจะ “ประจำการ” เพื่อช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาและประเทศในอ่าวเปอร์เซียในการขับไล่โดรนของอิหร่าน
“ผมคิดว่าในสัปดาห์หน้า เมื่อผู้เชี่ยวชาญไปถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาจะตรวจสอบสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ” เซเลนสกี กล่าวในการแถลงข่าว
เมื่อถูกถามว่ายูเครนจะช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาและประเทศในอ่าวเปอร์เซียในการขับไล่โดรนของอิหร่านได้อย่างไร เซเลนสกีซึ่งกำลังขอแลกเปลี่ยนขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศจากสหรัฐฯ กับความเชี่ยวชาญด้านโดรน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมคิดว่าในสัปดาห์หน้า เมื่อผู้เชี่ยวชาญไปถึงที่นั่น พวกเขาจะตรวจสอบสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ”
รอยเตอ์รายงานว่า เซเลนสกี ได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ (7) ว่า เขาได้พูดคุยกับมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย เกี่ยวกับสถานการณ์ในอิหร่านและตะวันออกกลาง และย้ำข้อเสนอของเคียฟที่จะช่วยเหลือในการรับมือกับโดรนของอิหร่าน
“ยูเครนต่อสู้กับ ‘ชาเฮด’ (ที่อิหร่านออกแบบ) มาหลายปีแล้ว และทุกคนยอมรับว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่มีประสบการณ์เช่นนี้” เซเลนสกี กล่าวถึงการสนทนาของเขาผ่านทาง Telegram
“เราพร้อมที่จะช่วยเหลือ และคาดหวังว่าประชาชนของเราจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเช่นกัน”
เซเลนสกี กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ยูเครนพร้อมที่จะจัดหาเครื่องสกัดกั้นโดรนเพื่อแลกกับขีปนาวุธ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุว่าประเทศใดบ้างที่จะเกี่ยวข้อง
เขายังกล่าวอีกว่า ยูเครนยินดีที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญกับประเทศที่เผชิญกับการโจมตีจากอิหร่าน เพื่อช่วยปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในตะวันออกกลาง
“เราได้รับคำขอจากสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะด้านในการสกัดกั้นโดรน ‘ชาเฮด’ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง” เซเลนสกี กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (5)
ตั้งแต่ปี 2022 เคียฟได้พัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนและหลายชั้นเพื่อต่อต้านโดรนของรัสเซีย และกำลังรับมือกับพวกมันด้วยระบบสกัดกั้นที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ
โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครน กล่าวว่า ในเดือน ก.พ. โดรนประเภทชาเฮดกว่า 70% ที่มุ่งเป้าโจมตีเมืองหลวงและภูมิภาคเคียฟ ถูกระบบสกัดกั้นของยูเครนยิงตก
ที่มา: Wion, รอยเตอร์