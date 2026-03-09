สหรัฐฯ-อิสราเอลเล็งส่งหน่วยรบพิเศษเข้ายึด 'ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง' ในอิหร่าน

สื่อ Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว 4 แหล่งที่คุ้นเคยกับการหารือว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังพิจารณาส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปในอิหร่านเพื่อยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง เมื่อระบบป้องกันทางทหารของอิหร่านอยู่ในระดับที่รับมือได้
แหล่งข่าวระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการที่กองกำลังสหรัฐฯ อิสราเอล หรือกองกำลังร่วม จะบุกเข้าไปในโรงงานนิวเคลียร์ที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนา เพื่อยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 60% ประมาณ 450 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาวุธได้ภายในไม่กี่สัปดาห์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งเปิดเผยกับ Axios ว่า ฝ่ายบริหารได้หารือถึง 2 ทางเลือก คือ 1) การถอนยูเรเนียมออกจากอิหร่าน หรือ 2) การนำผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์เข้าไปเจือจางยูเรเนียมในพื้นที่ โดยอาจร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และทีมงานกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงภารกิจปฏิบัติการพิเศษภายในอิหร่าน แม้ว่าการดำเนินการใดๆ น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอิหร่านไม่สามารถเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อภารกิจภาคพื้นดินได้อีกต่อไปแล้ว
ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ (7) ว่า เขาจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังทหาร "ด้วยเหตุผลที่ดีมาก" ขณะที่โฆษกทำเนียบขาวก็ยืนยันว่า ประธานาธิบดีเปิดกว้างทุกทางเลือก
นอกจากนี้ Axios ยังรายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการยึดเกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ขนส่งน้ำมันดิบส่วนใหญ่ของอิหร่าน ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมมากขึ้น
ที่มา: CGTN