จะเอาให้ได้! 'ทรัมป์' ขู่จะไม่เซ็นอนุมัติกม.ใดๆ ทั้งสิ้น หากกม.ยืนยันสัญชาติผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ผ่านสภา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยื่นคำขู่เมื่อวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ว่าจะไม่ยอมลงนามประกาศใช้กฎหมายใดๆ จนกว่าสภาคองเกรสจะผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นการยกระดับความพยายามล่าสุดของ ทรัมป์ ในการใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.
ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับร่างกฎหมาย SAVE America Act ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยพรรครีพับลิกันในเดือน ก.พ. แต่เผชิญกับอุปสรรคมากมายในวุฒิสภา ซึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรครีพับลิกันเช่นกัน มาตรการนี้ต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 60 เสียงในวุฒิสภาเพื่อเอาชนะกฎการขัดขวางการลงมติของสภา (filibuster rules) ซึ่งหมายความว่า จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วน ซึ่งในขณะนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้
"ในฐานะประธานาธิบดี ผมจะไม่ลงนามในร่างกฎหมายอื่นๆ จนกว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่าน" ทรัมป์เขียนใน Truth Social ขณะกำลังใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์อยู่ที่สนามกอล์ฟของเขาในเมืองโดรัล รัฐฟลอริดา
ร่างกฎหมาย SAVE America Act กำหนดให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองเมื่อลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง และจะกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งที่ลงทะเบียนให้บุคคลใดๆ โดยไม่มีเอกสารที่กำหนด
คำเตือนของ ทรัมป์ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่เขาขู่ว่าจะข้ามขั้นตอนการพิจารณาของสภาโดยสิ้นเชิงด้วยการออกคำสั่งบริหารเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่เพียงฝ่ายเดียว หากสมาชิกสภาคองเกรสไม่ดำเนินการใดๆ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยพยายามบังคับใช้กฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะเดียวกันผ่านการดำเนินการของฝ่ายบริหารมาแล้ว และในปี 2025 ผู้พิพากษาศาลส่วนกลางสหรัฐฯ ได้ตัดสินยับยั้งบางส่วนของคำสั่งบริหารที่พยายามกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองสำหรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้อำนาจบริหารในสัปดาห์หนึ่ง และขู่ว่าจะระงับกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องในสัปดาห์ถัดไป สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ ทรัมป์ ที่จะกดดันสภาคองเกรสให้ยอมรับกฎการเลือกตั้งที่เขาต้องการ
ยังไม่ชัดเจนว่า ทรัมป์จะปฏิบัติตามคำขู่ล่าสุดของเขาที่ว่าจะไม่ลงนามในกฎหมายอื่นๆ หรือไม่ แต่หากสภาผ่านร่างกฎหมายและประธานาธิบดีไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 10 วันในขณะที่สภากำลังประชุมอยู่ มาตรการนั้นๆ ก็จะกลายเป็นกฎหมายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีลายเซ็นของเขา
จอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน รัฐเซาท์ดาโกตา กล่าวว่าตนสนับสนุนร่างกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ปฏิเสธข้อเรียกร้องจาก ทรัมป์ และนักเคลื่อนไหวอนุรักษนิยมบางกลุ่มที่ต้องการให้ลดทอนกฎการขัดขวางการลงมติในวุฒิสภาเพื่อให้ผ่านร่างกฎหมาย โดยกล่าวว่าไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอภายในพรรครีพับลิกันที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ 60 เสียงของวุฒิสภา
ผู้นำพรรคเดโมแครตกล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้พยายามที่จะจำกัดสิทธิในการออกเสียง และบั่นทอนโอกาสในการชนะเลือกตั้งของพวกเขาในห้วงเวลาที่นักวิเคราะห์อิสระเชื่อว่า ฝ่ายเดโมแครตมีโอกาสสูงที่จะได้กลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
พรรครีพับลิกันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากชัยชนะของผู้สมัครสายเดโมแครตในการเลือกตั้งพิเศษหลายครั้ง และช่วงเวลา 2 ปีสุดท้ายอาจกลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับทรัมป์ หากพรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
ที่มา: รอยเตอร์