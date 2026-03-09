หรือมีคนแอบช่วย! ลือเรือสอดแนมล้ำสมัยจีนล่องอยู่ใกล้โอมาน คอยป้อนความเคลื่อนไหวทัพUS-ยิวแก่อิหร่าน

โลกออนไลน์ลือสะพัด จีนส่งเรือสอดแนมเหลียวหวาง-1 ไปประจำการอยู่ใกล้กับโอมาน ท่ามกลางคำกล่าวอ้างว่าอาจทำหน้าที่คอยสนับสนุนข่าวกรองแบบเรียลไทม์แก่อิหร่าน ในขณะที่เตหะรานกำลังทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล
รายงานข่าวบ่งชี้ว่า เหลียวหวาง-1 เรือสอดแนมล้ำสมัยของจีน ถูกตรวบพบว่ากำลังปฏิบัติการอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมาน โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ปักกิ่งอาจเข้ามามีบทบาท ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆในตะวันออกกลาง
เรือลำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือข่าวกรองชั้น Dongdiao ติดตั้งโดมเรดาร์ขนาดใหญ่และระบบดักจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกล้ำสมัย มีศักยภาพแกะรอยติดตามดาวเทียม เครื่องบินรบหรือความเคลื่อนไหวทางเรือ ด้วยศักยภาพดังกล่าว มันอาจเป็นการเปิดทางให้ อิหร่าน ได้รับข้อมูลข่าวกรองแทบแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทหารสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาค
พวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าข่าวกรองที่เรือลำนี้รวบรวมได้ อาจช่วยอิหร่านปรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ และปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายขีปนาวุธ ซึ่งอาจบั่นทอนกลยุทธ์การโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว ที่มักใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ
แม้การปรากฎตัวของเรือลำนี้ ก่อประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่จีนไม่ยืนยันต่อสาธารณะว่า มีการแบ่งปันข่าวกรองใดๆที่รวบรวมโดยเรือลำนี้ กับประเทศอื่นหรือไม่
(ที่มา:เอเจนซี)