โลกหัวใจวาย!น้ำมันเปิดตลาดพุ่ง$20ทะลุ$111 ทรัมป์บอก'คุ้มค่า'แลกบดขยี้อิหร่าน

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 20% ในช่วงต้นของการซื้อขายในวันจันทร์(9มี.ค.) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2022 สงครามที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอล กับอิหร่าน โหมกระพือความกังวลอุปทานตึงตัว เช่นเดียวกับความปั่นปวนที่ลากยาวเกี่ยวกับการขนส่งผ่านชอบแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยักไหล่บอก "ถือว่าคุ้มค่า" เมื่อแลกกับการขุดรากถอนโคนโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
อิหร่าน ในวันจันทร์(9มี.ค.) แต่งตั้ง โมจตาบา คาเมเนอี ลูกชายของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ขึ้่นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ ส่งสัญญาณว่าพวกสายแข็งกร้าวยังคงกุมอำนาจในเตหะรานอย่างเหนียวแน่น แม้เข้าสู่ความขัดแย้งกับสหรัฐฯและอิสราเอลมานานกว่า 1 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด เพิ่มขึ้น 15.27 ดอลลาร์ หรือ 16.8% อยู่ที่ 106.17 ดอลลาร์ หลังจากช่วงต้นของการซื้อขาย พุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง 20.34 ดอลลาร์ หรือ 22.4% แตะระดับ 111.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน เพิ่มขึ้นสูงสุด 18.35 ดอลาร์ หรือ 19.8% แตะระดับ 111.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญา เวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต เพิ่มขึ้น 35.6% และเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนพุ่งทะยานต่อเนื่องทันทีที่เปิดตลาดในวันจันทร์(9มี.ค.)
กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าพวกเขาได้โจมตีกองบัญชาการของอิหร่านในเมืองหลวงของเลบานอน ในตอนเช้าวันอาทิตย์(8มี.ค.)ขยายขอบเขตยุทธการเข้าสู่ใจกลางกรุงเบรุต หลังจากการโจมตีก่อนหน้านี้หลายวัน ได้สังหารผู้คนไปแล้วเกือบ 400 ราย
ขณะเดียวกันก่อนหน้า อิหร่าน แต่งตั้ง โมจตาบา คาเมเนอี กองทัพอิสราเอลยังได้ขู่สังหารใครก็ตามที่ขึ้นมาแทน อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เชื่อว่าสงครามอาจจบลง ครั้งที่บรรดาผู้นำทางทหารและพวกผู้ปกครองของอิหร่านถูกกำจัด
สงครามอาจทำให้บรรดาผู้บริโภคและภาคธุรกิจทั่วโลก ต้องเผชิญราคาน้ำมันที่สูงขึ้นลากยาวเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจหลายเดือน แม้กระทั่งหากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมา 1 สัปดาห์ยุติลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบรรดาผู้จัดหาอุปทานต้องดิ้นรนรับมือกับปัญหาสิ่งปลูกสร้างทางพลังงานได้รับความเสียหาย ความปั่้นป่วนทางโลจิสติกส์และความเสี่ยงระดับสูงต่อการขนส่ง
แม้ ซาอุดีอาระเบีย ชาติผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ กำลังยกระดับการขนส่งจากทะเลแดง แต่ปริมาณของมันยังคงห่างไกลที่จะสามารถชดเชยอย่างเพียงพอต่อส่วนที่ลดลงไป อันเนื่องจากวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซ
แต่ถึงกระนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันอาทิตย์(9มี.ค.) ยักไหล่ให้กับราคาน้ำมันที่พุ่งทะยาน อันสืบเนื่องจากสงคราม โดยบอกว่ามันเป็นแค่ "ราคาเล็กๆน้อยๆที่ต้องจ่าย" สำหรับขุดรากถอนโคนภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
"ราคาน้ำมันในระยะสั้น ถือเป็นราคาเล็กน้อยสำหรับความปลอดภัยและสันติภาพของสหรัฐฯและของโลกใบนี้ ซึ่งมันจะลดลงอย่างรวดเร็วครั้งที่การทำลายภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านจบลง มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะคิดต่างออกไป!" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
กองทัพอิหร่านเตือนในวันอาทิตย์(8มี.ค.) จะเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลังงานในภูมิภาค ถ้าอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีที่ตั้งทางพลังงานในสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)