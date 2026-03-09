แตกตื่นกันหมด!ลือสะพัดยูเออีร่วมวงถล่มอิหร่าน โจมตีแก้แค้นโรงงานผลิตน้ำจืด จนต้องรุดออกมาปฏิเสธ

มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดฉากโจมตีแก่แค้นอิหร่านเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์(8มี.ค.) เล็งเป้าเล่นงานโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของยูเออี รุดออกมาปฏิเสธ ยืนยันว่าประเทศของเขาไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าวใดๆ
หนังสือพิมพ์เยรูซาเลมโพสต์ของอิสราเอล อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ รายงานว่ายูเออีโจมตีโรงงานผลิตน้ำดื่มน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่ง ในความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นอิหร่านเป็นครั้งแรก ตามหลังเตหะรานยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนเป็นชุดๆเข้าใส่ยูเออี
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของยูเออี ออกมาปฏิเสธข่าวนี้กับเยรูซาเลมโพสต์ โดยยืนยันว่าประเทศของเขาไม่ได้โจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลของอิหร่าน และยูอีเอจะไม่เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลเรือน ถ้าเข้าสู่ความขัดแย้ง โดยจะโจมตีไปที่ที่ตั้งด้านการทหารแทน
รายงานข่าวของ Ynet สื่อมวลชนอีกแห่งของอิสราเอล ระบุว่าการโจมตีใดๆของอิสราเอล จะเป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายขึ้นอย่างมาก ในความขัดแย้งครั้งนี้ โดยเป็นการดึงอีกชาติในอ่าวอาหรับเข้าสู่ปฏิบัติการทางทหารจัดการกับอิหร่าน
ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ยูเออี กำลังพิจารณาตอบโต้ หลังอาบูดาบีและบรรดาประเทศในอ่าวอาหรับหลายชาติ อยู่ภายใต้การโจมตีจากอิหร่าน ตามหลังเตหะรานถูกสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เมื่อสัปาดห์ที่แล้ว
เมื่อวันอาทิตย์(8มี.ค.) กระทรวงกลาโหมยูเออี ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านเพิ่มเป็น 4 ราย ระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านได้ 16 ลูก ส่วนลูกที่ 17 ตกลงทะเล นอกจากนี้แล้วยูเออี ยังบอกว่าสามารถสกัดโดรนเกือบทั้งหมดจาก 117 ลำ ที่ยิงออกมาจากอิหร่าน แต่มีอยู่ 4 ลำ ที่ตกในดินแดนของพวกเขา
รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์(6มี.ค.) ระบุว่ายูเออีกำลังพิจารณาอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวที่อาจตัดขาดความเชื่อมโยงของอิหร่านที่มีกับเศรษฐกิจโลก
นอกเหนือจากยูเออีแล้ว รัฐบาลชาติต่างๆอย่าง ซาอุดีอาระเบีย, คูเวต และบาห์เรน ก็รายงานเกี่ยวกับเหตุถูกโดรนอิหร่านโจมตีเช่นกันในวันเสาร์(7มี.ค.) และเช้าวันอาทิตย์(8มี.ค.) โดยมีเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่โหมกระพือขึ้นที่กลุ่มก้อนอาคารราชการแห่งหนึ่งในคูเวต
ในวันเสาร์(7ม.ย.) ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งเสียงเตือนถึงเหล่าศัตรูของประเทศ ว่ายูเออีกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งสงคราม แต่ยูเออีไม่ใช่เหยื่อที่ใครจะเคี้ยวง่ายๆ
“ยูเออีมีเสน่ห์ แต่อย่าถูกชี้นำผิดๆเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของยูเออี ยูเออีมีผิวหนังที่หนาและเนื้อที่ขม เราไม่ใช่เหยื่อที่จะเคี้ยวได้ง่าย ๆ” ชีคโมฮัมเหม็ดกล่าวในความเห็นที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อาบูดาบี ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาล
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจาก อิหร่าน ออกมาขอโทษอย่างไม่ปกติต่อบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการโจมตีเมื่อเร็วๆนี้ ดูเหมือนเป็นความพยายามสยบความโกรธเคืองของภูมิภาคเกี่ยวกับการโจมตีที่เล็งเป้าหมายทางพลเรือน อย่างไรก็ตามผู้นำระดับสูงของอิหร่าน ยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่หยุดโจมตีเหล่าชาติเพื่อนบ้าน ถ้าประเทศเหล่านั้นสมคบคิดกับสหรัฐฯและอิสราเอล
(ที่มา:เอเจนซี/เยรูซาเลมโพสต์)