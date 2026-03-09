มีสะเทือน!อิหร่านปรับยุทธศาสตร์ เล็งเป้าถล่มผลประโยชน์เศรษฐกิจของสหรัฐฯทั่วภูมิภาค

อิหร่านปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ในการวางลำดับความสำคัญของเป้าหมายการโจมตี จากเดิมที่เมื่อเร็วๆนี้เล็งเป้าเล่นงานเพียงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ตามรายงานของฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนเตหะราน
แหล่งข่าวเปิดเผยกับฟาร์สนิวส์ ว่าอิหร่านจะขยายปฏิบัติการโจมตีเกินกว่าที่ตั้งทางทหารและที่ตั้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของอเมริกาและอิสราเอลในภูมิภาค และระบุว่าในตอนนี้ รายการเป้าหมายฉบับปรับปรุงแล้ว จะรวมไปถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์อันสำคัญของสหรัฐฯและอิสราเอล ทั่วภูมิภาค
ตามรายงานของฟาร์สนิวส์ อ้างแหล่งข่าวระบุต่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงการตอบโต้พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอล ที่หันมาใช้วิธีการข่มขู่คุกคามผู้คน หลังจากล้มเหลวในการยุยงประชาชนชาวอิหร่านลุกฮือโค่นล้มระบอบการปกครอง
ในรายงานระบุด้วยว่าปฏิบัติการรุกรานของสหรัฐฯ-อิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้ ได้ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางแก่โครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน ในนั้นรวมถึงโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ และที่ตั้งทางพลเรือนที่จำเป็นอื่นๆ ตอกย้ำให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนในวงกว้าง
รายงานข่าวนี้มีออกมาในขณะที่ โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เตือนว่าดินแดนใดๆที่พวกศัตรูใช้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน จะต้องเจอกับการตอบโต้อันหนักหน่วง
เขาเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับบรรดาประเทศต่างๆในภูมิภาคยังคงเหมือนเดิม มีความเป็นมิตรตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและจะเดินหน้าต่อไป แต่เตือนว่าประเทศไหนที่เปิดทางให้สหรัฐฯใช้ดินแดนโจมตีอิหร่าน ทางอิหร่านก็จำเป็นต้องลงมือ และทำให้เห็นไปแล้ว
กาลิบาฟ บอกว่าพวกศัตรูได้เริ่มเล็งเป้าเล่นงานคลังสำรองทางพลังงานของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสงครามโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า อิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นย้ำว่าการโจมตีของเตหะราน เล็งเป้าไปที่ฐานทัพและทรัพย์สินด้านการทหารของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเท่านั้น "มันเป็นความเข้าใจผิด ถ้าคุณมองว่าอิหร่านกำลังโจมตีเพื่อนบ้าน ไม่ เราไม่ได้โจมตีบรรดาเพื่อนบ้านของเรา" เขากล่าว
อารากชี เน้นย้ำว่า เตหะราน จะเดินหน้าปกป้องตนเองจากการโจมตีของสหรัฐฯ พร้อมปฏิเสธข้อเรียกร้องของวอชิงตัน ที่ขอให้ "ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข" และยืนกรานว่าอเมริกาต้องอธิบายการกระทำของตนเองเสียก่อน แล้วการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงใดๆถึงจะสามารถเริ่มขึ้นได้
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซีนิวส์ อารากชี ยังกล่าวหาสหรัฐฯเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลเรือนในอิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลาย
อารากชี ระบะอิหร่าน เชื่อว่าเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐฯลำหนึ่ง เป็นคนโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเมืองไมนาบ ทางใต้ของอิหร่าน พร้อมเน้นย้ำหลักฐานบ่งชี้ว่าการโจมตีดำเนินการโดยเครื่องบินอเมริกา "ท่ามกลางการเจรจา ท่ามกลางการพูดคุยทางการทูต พวกเขาตัดสินใจโจมตีเรา และพวกเขาโจมตีสถานที่ต่างๆมากมายเหลือเกิน ในนั้นรวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาล"
(ที่มา:อัลมูจาฮีดีน)