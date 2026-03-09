ลือริยาดยื่นคำขาดเลิกทน-พร้อมโต้กลับ ก่อนปธน.อิหร่านแถลงขอโทษเพื่อนบ้าน

แหล่งข่าวเผยซาอุดีอาระเบียยื่นคำขาดพร้อมตอบโต้ หากเตหะรานยังเดินหน้าโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของตน ก่อนที่ประธานาธิบดีอิหร่านจะออกมาขอโทษประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 มี.ค.)
สองวันก่อนที่ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน จะออกคำแถลงขอโทษประเทศอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งดูเหมือนเป็นความพยายามคลายความโกรธแค้นของชาติเพื่อนบ้าน ที่ถูกเตหะรานโจมตีเป้าหมายด้านพลเรือนนั้น แหล่งข่าวเผยว่า เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาร์ฮัน รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย ได้พูดคุยกับอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เพื่อแจ้งจุดยืนที่ชัดเจนของริยาด
แหล่งข่าวเผยว่า เจ้าชายไฟซาลบอกว่า ซาอุดีอาระเบียเปิดกว้างในการเป็นตัวกลางเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียด พร้อมย้ำว่า ทั้งริยาดและประเทศอื่นๆ ในอ่าวเปอร์เซียไม่ได้อนุญาตให้อเมริกาใช้น่านฟ้าหรือดินแดนเพื่อโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน
อย่างไรก็ตาม เจ้าชายไฟซาลสำทับว่า หากอิหร่านยังคงโจมตีดินแดนหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีจะเท่ากับเป็นการบังคับให้ซาอุดีอนุญาตให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าไปใช้ฐานทัพเพื่อเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน และริยาดเองก็จะตอบโต้เตหะรานด้วย
ทั้งนี้ แหล่งข่าวในอิหร่านสองคนยืนยันว่า มีการโทรคุยกันจริง ซึ่งริยาดเตือนเตหะรานให้หยุดโจมตีซาอุดีและเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่อิหร่านย้ำว่า เป้าหมายการโจมตีไม่ได้มุ่งที่ประเทศอ่าวเปอร์เซียโดยตรง แต่อยู่ที่ผลประโยชน์และฐานทัพอเมริกันในประเทศเหล่านั้น
แหล่งข่าวในอิหร่านอีกคนเสริมว่า ระหว่างการหารือ เตหะรานเรียกร้องให้ปิดฐานทัพอเมริกันทั้งหมดในภูมิภาค และบางประเทศในอ่าวเปอร์เซียต้องหยุดการแชร์ข้อมูลข่าวกรองที่วอชิงตันใช้ในการโจมตีอิหร่าน
โดรน-ขีปนาวุธถล่มประเทศอ่าว
การที่อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ถูกสังหารตั้งแต่วันแรกที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ทำให้เตหะรานเคืองแค้นหนักและตอบโต้ด้วยการโจมตีที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซีย ส่งผลให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คูเวต กาตาร์ บาห์เรน และซาอุดีอาระเบีย ตกเป็นเป้าการโจมตีของโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านอย่างหนักหน่วง
อารักชีให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ว่า เขายังคงติดต่อกับเจ้าชายไฟซาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของซาอุดี และเสริมว่า ได้รับการยืนยันจากริยาดว่า จะไม่ยอมให้มีการใช้ดินแดน น่านน้ำ หรือน่านฟ้าของประเทศเพื่อโจมตีอิหร่าน
ด้านเปเซชเคียนกล่าวว่า สภาผู้นำชั่วคราวของอิหร่านอนุมัติให้ระงับการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้นแต่ต้นทางการโจมตีอิหร่านมาจากประเทศเหล่านั้น
อย่างก็ดี รายงานระบุว่า ประเทศอ่าวเปอร์เซียยังถูกโจมตีทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (8 มี.ค.)
นอกจากนั้น ยังปรากฏสัญญาณความแตกแยกในหมู่ผู้นำอิหร่าน หลังจากกองบัญชาการกลาง คาทัม อัล-อันบิยา ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของกองกำลังทั้งหมดของอิหร่าน ออกคำแถลงหลังจากเปเซชเคียนขอโทษเพื่อนบ้านว่า กองทัพอิหร่านเคารพอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด และไม่เคยดำเนินการอันเป็นปฏิปักษ์ใดๆ แต่ฐานทัพและทรัพย์สินของกองทัพอเมริกาและอิสราเอลทั้งบนภาคพื้นดิน ทะเล และอากาศในตะวันออกกลางจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของกองกำลังอิหร่าน
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า การที่อิหร่านขอโทษและยอมจำนนต่อเพื่อนบ้านในตะวันออกกลาง รวมทั้งให้สัญญาว่า จะไม่โจมตีประเทศเหล่านั้นอีกเป็นเพราะถูกอเมริกาและอิสราเอลโจมตีไม่หยุดหย่อน
(ที่มา: รอยเตอร์)