ทรัมป์ส่งสัญญาณสงครามยืดเยื้อแน่ อาจส่งทหารรุกภาคพื้นดินด้วย ด้านอิหร่านกร้าวพร้อมรบไปครึ่งปี คาดการเลือกผู้นำสูงสุดใหม่ใกล้ลงตัว

ทรัมป์คุยสงครามอาจจบลงที่อิหร่านไม่เหลือทหารหรือผู้นำที่จะออกมาประกาศยอมแพ้ โดยไม่พูดแล้วเรื่องศึกยุติได้ภายในไม่กี่อาทิตย์ แถมยังแพล็มว่าอาจจะต้องใช้กำลังภาคพื้นดิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสงครามกำลังยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆ ขณะที่ทางฝ่ายอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามประกาศกร้าว พร้อมรบลากยาวไปอีกครึ่งปี เวลาเดียวกันสื่ออิหร่านรายงานว่ากระบวนการคัดเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ใกล้จะลงตัวแล้ว สำหรับการสู้รบ มีรายงานว่า กองทหารอิสราเอลขยายการโจมตีถล่มใส่อิหร่านตลอดคืนที่ผ่านมา โดยเล่นงานพวกคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้ๆ กรุงเตหะราน ส่วนในอีกด้านหนึ่ง บาห์เรนแถลงว่า การโจมตีของอิหร่านได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งของตน เหล่านี้เป็นสัญญาณแสดงถึงการขยายการโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งยวดในทั่วภูมิภาคแถบนี้
ขณะที่สงครามเข้าสู่วันที่ 9 ในวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ประกาศว่า มีโดรนและขีปนาวุธเพียงพอสู้รบยืดเยื้อไปได้ถึง 6 เดือน
อาลี โมฮัมหมัด นาอินี โฆษก IRGC คุยว่า อิหร่านเพิ่งใช้ขีปนาวุธรุ่นที่ 1 และ 2 ไปเท่านั้น และในไม่กี่วันนี้จะเริ่มใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลขั้นสูงที่ยังไม่ได้นำมาใช้บ่อยนัก
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ (7 มี.ค.) ระหว่างอยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่ง แอร์ฟอร์ซวันว่า ไม่คิดเจรจากับอิหร่าน และเชื่อว่า วันหนึ่งอิหร่านจะไม่เหลือทั้งกองทัพและผู้นำที่จะมาประกาศยอมแพ้ต่ออเมริกา
ก่อนหน้านี้แอกซิออส เว็บไซต์ข่าวของอเมริกา รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าววงใน 4 คนว่า อเมริกาหารือกับอิสราเอลเรื่องการส่งกองกำลังพิเศษเข้าสู่อิหร่านเพื่อควบคุมสต็อกยูเรเนียมสมรรถนะสูง
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่อิหร่านเพื่อควบคุมที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ ทรัมป์ตอบว่า เป็นสิ่งที่อเมริกาอาจทำหลังจากนี้
นอกจากนั้น ทรัมป์กล่าวยืนยันแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ รองรับว่า เหตุการณ์โจมตีโรงเรียนหญิงแห่งหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว (28 ก.พ.) ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ นั้น เป็นการโจมตีผิดพลาดของอิหร่านเอง ทั้งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุก่อนหน้านี้ว่า อาจเป็นความรับผิดชอบของกองทัพอเมริกา และพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม ที่ยืนอยู่ด้านหลังทรัมป์ระหว่างการให้สัมภาษณ์คราวนี้ ก็บอกแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า กำลังสอบสวนเรื่องนี้
ขอโทษแต่โจมตีต่อ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซาอุดีอาระเบียยื่นคำขาดกับเตหะรานว่า ถ้าอิหร่านยังคงโจมตีดินแดนและอุตสาหกรรมพลังงานของตน ริยาดจะตอบโต้แบบเดียวกัน
ต่อมาในวันเสาร์ (7) ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน ออกคำแถลขอโทษ และประกาศว่า จะระงับการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน เว้นแต่ต้นทางการโจมตีอิหร่านมาจากประเทศเหล่านั้น พร้อมกันนั้นเขากล่าวตอบโต้ว่า ข้อเรียกร้องของทรัมป์ให้อิหร่านยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นแค่ “ความฝัน”
อย่างไรก็ตาม มีรายงานคำแถลงของเปเซชเคียนถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากพวกสายแข็งในอิหร่านบางคน และในวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีอิหร่านผู้นี้ต้องออกคำแถลงเพิ่มเติมว่า เตหะรานจำเป็นต้องตอบโต้ หากประเทศเพื่อนบ้านถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีหรือรุกรานอิหร่าน แต่ยืนยันว่า นั่นไม่ได้หมายความว่า อิหร่านมีข้อขัดแย้งหรือต้องการทำให้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านขุ่นเคือง
รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และบาห์เรน รายงานว่า ยังถูกโดรนอิหร่านโจมตีทั้งในวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) รอยเตอร์ระบุว่า มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ปกคลุมเหนือย่านที่ทำการรัฐบาลในคูเวต
ซาอุดีอาระเบียบอกว่า สามารถสกัดฝูงโดรนที่มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่รวมถึงย่านสถานทูตในกรุงริยาด ส่วนคูเวตเผยว่า ถังเก็บเชื้อเพลิงในท่าอากาศยานแห่งชาติถูกโจมตี และบาห์เรนรายงานว่า โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีของโดรนอิหร่าน
ยุทธศาสตร์ของอิหร่านที่มุ่งทำให้ความปั่นป่วนระดับสูงสุดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้ โดยหวังว่าจะส่งต่อแรงกระทบไปจนถึงคณะบริหารทรัมป์ ยังคงเป็นต้นเหตุทำให้ต้นทุนความขัดแย้งพุ่งขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันทะยานทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ขณะที่ภาวะสงครามยังทำให้การเดินทางทางอากาศในตะวันออกกลางประสบภาวะชะงักงัน
วันเสาร์ บริษัทน้ำมันแห่งชาติของคูเวตแถลงเริ่มลดกำลังผลิต หลังจากอิรักและกาตาร์ต่างลดกำลังผลิตก๊าซและน้ำมันไปก่อนแล้ว
ขณะเดียวกัน ซีอีโอบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันแห่งชาติของอิหร่านเผยว่า เครื่องบินรบหลายลำโจมตีโรงงานน้ำมัน 5 แห่งในกรุงเตหะรานเมื่อคืนวันเสาร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน
กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านแถลงในวันอาทิตย์ว่า มีพลเรือนอย่างน้อย 1,200 คนเสียชีวิต และราว 10,000 คนได้รับบาดเจ็บในสงครามครั้งนี้
ยิวถล่มหนักเตหะราน-เบรุต
กองทัพอิสราเอลแถลงยืนยันว่า ได้โจมตีคลังสำรองเชื้อเพลิงในเตหะรานเพื่อไม่ให้กองทัพอิหร่านนำไปใช้ในการสู้รบ
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ประกาศว่า จะเดินหน้าทำสงคราม รวมทั้งกำจัดพวกที่พยายามแต่งตั้งและผู้นำใหม่ของอิหร่าน หลังจากปฏิบัติการบุกสายฟ้าแลบร่วมกับอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว (28 ก.พ.) สามารถสังหารอยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่า สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านอาจประชุมเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่อย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์
นอกจากนั้น อิสราเอลยังโจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเบรุตเมื่อวันเสาร์ โดยระบุว่า เป้าหมายคือ ผู้บัญชาการสำคัญหลายคนของกองกำลังคุดส์ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการนอกประเทศของ IRGC โดยทางการเลบานอนเผยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน
อิสราเอลยังเตือนเลบานอนว่า จะต้อง “จ่ายแพงมาก” ถ้าไม่ควบคุมกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้
ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 294 คนจากการโจมตีของอิสราเอลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และนายกรัฐมนตรีนาวาฟ ซาลาม เตือนว่า วิกฤตด้านมนุษยธรรมกำลังจะอุบัติขึ้น
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/MGRonline)