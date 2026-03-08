ราววันสิ้นโลก! ท้องฟ้าอิหร่านมืดมิดด้วยควันไฟหลังอิสราเอลยิงถล่มคลังน้ำมัน แถมเกิด 'ฝนกรด' ซ้ำเติม

สภาเสี้ยวเดือนแดงอิหร่านได้เตือนประชาชนในกรุงเตหะรานในวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และหลีกเลี่ยงควันพิษจากไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลโจมตีคลังเก็บน้ำมันหลายแห่ง ทำให้เมืองหลวงของอิหร่านถูกปกคลุมไปด้วยควันดำหนาทึบจนบดบังแสงอาทิตย์
ชาวกรุงเตหะรานตื่นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์ (8) โดยพบว่าท้องฟ้าด้านนอกยังมืดครึ้ม ภาพที่น่าสยดสยองเกิดจากควันดำหนาทึบที่พวยพุ่งออกมาจากคลังน้ำมันที่ถูกอิสราเอลโจมตี
เมื่อดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ผู้คนในเมืองหลวงของอิหร่านที่สับสนงุนงงต้องเปิดไฟเพื่อให้มองเห็นท่ามกลางความมืดมิด
เวลา 10:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น รถยนต์หลายคันยังคงต้องเปิดไฟหน้าขณะขับขี่บนถนนวาลิอัสร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่วิ่งจากเหนือจรดใต้ของเมือง
ควันไฟกระจายไปทั่วเมืองใหญ่ที่โดยปกติมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน โดยควันดำจากคลังเชื้อเพลิงที่กำลังลุกไหม้ได้ปะปนกับเมฆฝนสีเทาหนาทึบในท้องฟ้า ทำให้บรรยากาศมืดครึ้มยิ่งขึ้น
ชาวบ้านในพื้นที่รายงานว่า ได้กลิ่นไหม้ลอยอยู่ในอากาศ หลายคนบอกว่าเมืองดูมืดมิดแม้กระทั่งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นและฝนตกหนัก บางคนรายงานว่าเห็นหยาดฝนที่ปนเปื้อนน้ำมันตกลงมาจากเมฆดำลงมายังเมือง หลายชั่วโมงหลังจากการโจมตี
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของอิหร่านเตือนให้ชาวอิหร่านอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ
สภาเสี้ยวเดือนแดงอิหร่านระบุว่า การระเบิดของคลังน้ำมันได้ปลดปล่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพิษ ซัลเฟอร์ และไนโตรเจนออกไซด์ในปริมาณมากสู่ชั้นบรรยากาศ
คำแถลงยังระบุว่า "หากเกิดฝนตก ฝนที่ตกลงมาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งและมีฤทธิ์เป็นกรดสูง" พร้อมเตือนถึงอันตรายจากการไหม้ผิวหนัง และทำลายปอดอย่างรุนแรง
การโจมตีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านถูกโจมตีในระหว่างสงครามซึ่งดำเนินมา 9 วัน
การสู้รบเริ่มต้นขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 ก.พ. ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางนับตั้งแต่นั้นมา
ที่มา : France24, Times of Israel