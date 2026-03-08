xs
xsm
sm
md
lg

ดวงซวย! “คนขับปากีฯ” ดับ หลังชิ้นส่วนยิงสกัด “อิหร่าน” โจมตีตึกสูงระฟ้าดูไบ “Marina Tower” ตกใส่รถ เตหะรานโจมตีระลอกใหม่วันอาทิตย์มิสไซล์ 16 ลูก 117 โดรน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดน "เตหะราน" โจมตีระลอกล่าสุดวันอาทิตย์(8 มี.ค) มิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 16 ลูกและโดรนอีก 117 ตัวโดยมีเป้าหมายไปที่โรงงานผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลในบาห์เรนและตึกสูงระฟ้า Marina Tower ทำคนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิตคารถหลังชิ้นส่วนจากการสกัดทางอากาศตกใส่รถไฟลุกท่วมทั้งคันเห็นเปลวไฟชัดจากระยะไกล

PA Media รายงานวันนี้(8 มี.ค)ว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ประสบความสำเร็จสามารถสกัดมิสไซล์อิหร่าน 16 ลูกส่วนลูกที่ 17 ตกทะเล

แถลงการณ์เปิดเผยว่า สามารถสกัดโดรนได้ส่วนใหญ่เว้นโดรน 4 ตัวตกลงในดินแดนยูเออี กระทรวงกลาโหมยืนยันว่า พร้อมเผชิญหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อภัยคุกคาม

แต่ทว่าไม่ได้เปิดเผยพิกัดการโจมตีว่าเกิดที่ใดบ้าง

ขณะที่บาห์เรนก่อนหน้าออกมากล่าวหาอิหร่านแอบลอบโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาที่มาจากน้ำทะเลของตนสร้างความวิตกว่า โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนอาจตกเป็นเป้าหมายหลังประธานาธิบดีอิหร่านประกาศพร้อมขยายเป้าหมายการโจมตีสหรัฐฯไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง

ขณะเดียวกันเมื่อคืนดึกที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีโรงงานน้ำมันอิหร่านในกรุงเตหะรานเห็นไฟไหม้ควันขโมงวันอาทิตย์(8)และยังกลับไปโจมตีเลบานอนรอบใหม่

PA Media ชี้ว่า ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซวด เปเซชเคียน วันอาทิตย์(8)ประกาศยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายอเมริกันทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแบบ 360 องศาหลังออกมาขอโทษขอโพยต่อบรรดาประเทศอ่าวอาหรับวันเสาร์(7)ที่อ้างว่าไม่มีเจตนาต่อสู้กับประเทศเศรษฐีน้ำมันเหล่านั้นและกล่าวโทษสหรัฐฯว่าพยายามที่จะยุยงให้ประเทศในภูมิภาคเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

องค์การเสี้ยวเดือนแดงอิหร่านวันอาทิตย์(8)แถลงว่า มีตึกและอาคารพลเรือนร่วม 10,000 หลังทั่วประเทศได้รับความเสียหายที่รวมไปถึงบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล

ขณะเดียวกัน การโจมตีจากอิหร่านทำให้คนขับรถในเมืองดูไบเสียชีวิตหลังเศษชิ้นส่วนอาวุธที่เกิดจากการสกัดทางอากาศตกลงมาใส่รถหลังตึกสูงระฟ้าชื่อดังในเมือง "ตึก 23 Marina Tower" ถูกโจมตีการรายงานของเดอะมิเรอร์วานนี้(7)

ในรายงานเปิดเผยว่า ผู้ตายมีอาชีพขับรถอยู่ในเมืองดูไบเป็นชาวปากีสถาน เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์(7)ในพื้นที่ Al Barsha ทางตะวันตกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ดูไบแถลง

แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอาวุธอิหร่านที่โจมตีเข้ามาเป็นมิสไซล์หรือโดรนกันแน่ อย่างไรก็ตามในการรายงานของสื่อตุรกีทูเดย์เปิดเผยว่า อาคารสูง Marina Tower ที่ติดชายฝั่งทางตะวันตกนี้โดนโดรนอิหร่านจำนวนไม่มากนักโจมตีส่งผลทำให้เกิดควันดำปกคลุมไปทั่วบริเวณส่วนตัวตึกสูงที่โดนโจมตีได้รับความเสียหายเล็กน้อยเนื่องมาจากฝ่ายยูเออีสามารถสกัดโดรนอิหร่านได้สำเร็จ อ้างอิงจากการรายงานเบื้องต้น

และการเสียชีวิตคนขับรถปากีสถานล่าสุดส่งผลทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตในยูเออีทั้งหมด 4 คนและทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ

สื่ออังกฤษรายงานต่อว่า ภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นมีรถคันหนึ่งกำลังเกิดเพลิงไหม้ในดูไบและรวมไปถึงควันไฟพวยพุ่งใกล้ตึกสูงระฟ้าที่เชื่อว่าเป็นตึก 23 Marina Tower

สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ดูไบยืนยันว่า ชิ้นส่วนที่มาจากการสกัดบังเอิญระทบไปที่ด้านหน้าของตึกสูงระฟ้า

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยูเออีแถลงว่า แค่เฉพาะวันเสาร์(7) อิหร่านโจมตีด้วยมิสไซล์ 15 ลูกและโดรนอีก 119 ตัวก่อนหน้าเหตุ Marina Tower ที่ดูไบ และในวันอาทิตย์(8)ตามมาด้วยมิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 16 ลูกและโดรนอีก 117 ตัว