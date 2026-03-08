ดวงซวย! “คนขับปากีฯ” ดับ หลังชิ้นส่วนยิงสกัด “อิหร่าน” โจมตีตึกสูงระฟ้าดูไบ “Marina Tower” ตกใส่รถ เตหะรานโจมตีระลอกใหม่วันอาทิตย์มิสไซล์ 16 ลูก 117 โดรน

เอเจนซีส์ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดน "เตหะราน" โจมตีระลอกล่าสุดวันอาทิตย์(8 มี.ค) มิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 16 ลูกและโดรนอีก 117 ตัวโดยมีเป้าหมายไปที่โรงงานผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลในบาห์เรนและตึกสูงระฟ้า Marina Tower ทำคนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิตคารถหลังชิ้นส่วนจากการสกัดทางอากาศตกใส่รถไฟลุกท่วมทั้งคันเห็นเปลวไฟชัดจากระยะไกล
PA Media รายงานวันนี้(8 มี.ค)ว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ประสบความสำเร็จสามารถสกัดมิสไซล์อิหร่าน 16 ลูกส่วนลูกที่ 17 ตกทะเล
แถลงการณ์เปิดเผยว่า สามารถสกัดโดรนได้ส่วนใหญ่เว้นโดรน 4 ตัวตกลงในดินแดนยูเออี กระทรวงกลาโหมยืนยันว่า พร้อมเผชิญหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อภัยคุกคาม
แต่ทว่าไม่ได้เปิดเผยพิกัดการโจมตีว่าเกิดที่ใดบ้าง
ขณะที่บาห์เรนก่อนหน้าออกมากล่าวหาอิหร่านแอบลอบโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาที่มาจากน้ำทะเลของตนสร้างความวิตกว่า โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนอาจตกเป็นเป้าหมายหลังประธานาธิบดีอิหร่านประกาศพร้อมขยายเป้าหมายการโจมตีสหรัฐฯไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกันเมื่อคืนดึกที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีโรงงานน้ำมันอิหร่านในกรุงเตหะรานเห็นไฟไหม้ควันขโมงวันอาทิตย์(8)และยังกลับไปโจมตีเลบานอนรอบใหม่
PA Media ชี้ว่า ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซวด เปเซชเคียน วันอาทิตย์(8)ประกาศยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายอเมริกันทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแบบ 360 องศาหลังออกมาขอโทษขอโพยต่อบรรดาประเทศอ่าวอาหรับวันเสาร์(7)ที่อ้างว่าไม่มีเจตนาต่อสู้กับประเทศเศรษฐีน้ำมันเหล่านั้นและกล่าวโทษสหรัฐฯว่าพยายามที่จะยุยงให้ประเทศในภูมิภาคเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน
องค์การเสี้ยวเดือนแดงอิหร่านวันอาทิตย์(8)แถลงว่า มีตึกและอาคารพลเรือนร่วม 10,000 หลังทั่วประเทศได้รับความเสียหายที่รวมไปถึงบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล
ขณะเดียวกัน การโจมตีจากอิหร่านทำให้คนขับรถในเมืองดูไบเสียชีวิตหลังเศษชิ้นส่วนอาวุธที่เกิดจากการสกัดทางอากาศตกลงมาใส่รถหลังตึกสูงระฟ้าชื่อดังในเมือง "ตึก 23 Marina Tower" ถูกโจมตีการรายงานของเดอะมิเรอร์วานนี้(7)
ในรายงานเปิดเผยว่า ผู้ตายมีอาชีพขับรถอยู่ในเมืองดูไบเป็นชาวปากีสถาน เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์(7)ในพื้นที่ Al Barsha ทางตะวันตกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ดูไบแถลง
แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอาวุธอิหร่านที่โจมตีเข้ามาเป็นมิสไซล์หรือโดรนกันแน่ อย่างไรก็ตามในการรายงานของสื่อตุรกีทูเดย์เปิดเผยว่า อาคารสูง Marina Tower ที่ติดชายฝั่งทางตะวันตกนี้โดนโดรนอิหร่านจำนวนไม่มากนักโจมตีส่งผลทำให้เกิดควันดำปกคลุมไปทั่วบริเวณส่วนตัวตึกสูงที่โดนโจมตีได้รับความเสียหายเล็กน้อยเนื่องมาจากฝ่ายยูเออีสามารถสกัดโดรนอิหร่านได้สำเร็จ อ้างอิงจากการรายงานเบื้องต้น
และการเสียชีวิตคนขับรถปากีสถานล่าสุดส่งผลทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตในยูเออีทั้งหมด 4 คนและทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ
สื่ออังกฤษรายงานต่อว่า ภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นมีรถคันหนึ่งกำลังเกิดเพลิงไหม้ในดูไบและรวมไปถึงควันไฟพวยพุ่งใกล้ตึกสูงระฟ้าที่เชื่อว่าเป็นตึก 23 Marina Tower
สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ดูไบยืนยันว่า ชิ้นส่วนที่มาจากการสกัดบังเอิญระทบไปที่ด้านหน้าของตึกสูงระฟ้า
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยูเออีแถลงว่า แค่เฉพาะวันเสาร์(7) อิหร่านโจมตีด้วยมิสไซล์ 15 ลูกและโดรนอีก 119 ตัวก่อนหน้าเหตุ Marina Tower ที่ดูไบ และในวันอาทิตย์(8)ตามมาด้วยมิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 16 ลูกและโดรนอีก 117 ตัว