อย่าหนีก่อนละ!อิหร่านวัดใจUS-ยิว'ใครอึดกว่ากัน' กร้าวสามารถทำสงครามยืดเยื้ออย่างน้อย6เดือน

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในวันอาทิตย์(8มี.ค.) อวดอ้างว่าอิหร่านสามารถทำ "สงครามเข้มข้น" กับสหรัฐฯและอิสราเอลต่อไปอีกอย่างน้อยๆ 6 เดือน ณ ระดับความหนักหน่วงในปัจจุบัน พร้อมระบุได้โจมตีเล่นงานเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพและที่ตั้งต่างๆของสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาค ไปแล้วกว่า 200 เป้าหมาย
อาลี โมฮัมหมัด ไนนี โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับฟาร์สนิวส์ ว่า "กองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหราน มีศักยภาพเดินหน้าทำสงครามเข้มข้นไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน ณ ระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน"
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจาก เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ออกมากล่าวเมื่อวันเสาร์(7มี.ค.) ว่าประเทศของเขาจะเดินหน้าทำสงครามกับอิหร่าน "ด้วยทุกสรรพกำลังของเรา" พร้อมอ้างว่าอิสราเอลกับสหรัฐฯ สามารถควบคุมน่านฟ้าเหนืออิหร่านได้เกือบสมบูรณ์แล้ว
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัฯธ์ กองทัพสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของอิหร่าน การโจมตีมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน และการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน กระตุ้นให้อิหร่านแก้แค้นด้วยการเปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลและฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในภูมิภาค ในนั้นรวมถึง บาห์เรน, คูเวต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย และจอร์แดน
ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมจำนวนต่อสหรัฐฯและอิสราเอล หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ส่งเสียงเตือนล่าสุดว่าจะไม่มีข้อตกลงกับเตหะราน จนกว่จะยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข ""ศัตรูของอิหร่านต้องนำความปรารถนาที่จะให้ประชาชนอิหร่านยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขไปสู่หลุมศพของพวกเขาเอง" เขากล่าว
นอกจากนี้แล้ว เปเซชเคียน ยังขอโทษบรรดาชาติในแถบอ่าวอาหรับ โดยบอกว่าประเทศของเขาจะไม่โจมตีเหล่าชาติเพื่อนบ้านอีก ยกเว้นต่อโดยโจมตีก่อน อย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงก่อนถ้อยแถลงของเขาจะถูกเผยแพร่ออกมา สถานีโทรทัศนแห่งรัฐของเตหะาน รายงานว่าอิหร่านได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์ และอิรัก
ยิ่งไปกว่านั้น ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา โกลามฮอสเซน โมห์เซนี เอดเชอี หัวหน้าฝ่ายยุติธรรมหัวแข็งกร้าวของอิหร่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้นำชั่วคราว ยืนกรานในวันเสาร์(7มี.ค.) ว่าประเทศของเขาจะเดินหน้าเล่นงานบรรดาชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่อไป หากประเทศนั้น" มอบตำแหน่งที่ตั้งแก่ศัตรู สำหรับใช้รุกรานประเทศของเรา"
(ที่มา:ฟาร์สนิวส์)