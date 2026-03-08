รับคำท้า!ทรัมป์แย้มส่งทหารราบบุกอิหร่าน โบ้ยเตหะรานโจมตีโรงเรียนตัวเองทำเด็กตาย150ราย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์(7มี.ค.) ผุดไอเดียส่งทหารราบเข้าไปยังอิหร่าน เพื่อคุ้มกันสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของประเทศ ส่วนหนึ่งในความพยายามรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ขณะดียวกันก็โยนบาปกลับไปยังอิหร่าน ชี้ว่าเป็นฝ่ายที่โจมตีโรงเรียนหญิงแห่งหนึ่งของตนเอง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 150 ราย
"บางที ณ ช่วงใดช่วงหนึ่ง เราจะทำ นั่นอาจเป็นสิ่งที่สุดยอดไปเลย" เขาบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างแถลงสรุปบนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวัน "เรายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ แต่มันเป็นบางอย่างที่เราอาจทำหลังจากนี้" เขากล่าว
พวกผู้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วน มองว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพียงลำพัง ที่สหรัฐฯและอิสราเอล เริ่มเปิดฉากถล่มอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ดูเหมือนจะไม่น่าบรรลุเป้าหมายต่างๆที่เคยเน้นย้ำ เกี่ยวกับการทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านและขัดขวางเตหะรานจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์
เมื่อถามเกี่ยวกับการใช้กองกำลังทางภาคพื้นโดยทั่วไป ทรัมป์ไม่ตัดความเป็นไปได้ บอกว่า "เป็นไปได้ไหมนะหรือ? มีความเป็นไปได้ สำหรับเหตุผลที่ดีมากๆ มันต้องเป็นเหตุผลที่หนักแน่นมากๆจริงๆ"
"และผมอยากบอกว่า หากเราทำแบบนั้นจริง พวกเขาจะถูกบดขยี้ทำลายย่อยยับ จนไม่สามารถต่อสู้ในภาคพื้นดินได้อีก" ทรัมป์กล่าว
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ยังได้กล่าวโทษเตหะราน ต่อเหตุการณ์โจมตีนองเลือดเล่นงานโรงเรียนประถมหญิงล้วนแห่งหนึ่ง ในเมืองมินาบ ทางใต้ของอิหร่าน "เราคิดว่ามันเป็นฝีมือของอิหร่าน เพราะว่ากระสุนของพวกเขาไร้ความแม่นยำมากๆ พวกเขาไม่มีความแม่นยำเลย" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวอ้าง
เจ้าหน้าที่อิหร่าน เผยว่าเหตุโจมตีโดนโรงเรียนประถมหญิงล้วนเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว สังหารผู้คนไปมากกว่า 150 ราย ทั้งอิสราเอลและสหรัฐฯไม่กล่าวอ้างความรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่อเมริกาอ้างว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวน แม้อิหร่านกล่าวโทษวอชิงตันสำหรับเหตุโจมตี
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในวันศุกร์(6 มี.ค.) เล็งเป้าโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในยูเออี ที่พวกเขากล่าวอ้างว่าถูกใช้เป็นฐานยิงโจมตีโรงเรียน "ฐานทัพอากาศอัล-อาฟรา เป็นของเครือข่ายก่อการร้ายอเมริกาในภูมิภาค ถูกเล็งเป้าเล่นงานด้วยโดรนและขีปนาวุธที่มีความแม่นยำ
เพนตากอน ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการสืบสวน ส่วน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ระบุอเมริกา ไม่มีทางที่จะจงใจโจมตีโรงเรียน
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ในถ้อยแถลงของกองทัพอเมริกา บ่งชี้ว่าการที่กองกำลังของพวกเขากำลังโจมตีเป้าหมายทางทะเลใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพแห่งหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน "บ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่พวกเขาจะเป็นคนลงมือโจมตี"
จากการวิเคราะห์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาการโจมตี เช่นเดียวกับภาพถ่ายและวิดีโอจากพวกผู้เห็นเหตุการณ์ บ่งชี้ว่าโรงเรียนถูกโจมตีในช่วงเวลากับที่มีการโจมตีเล่นงานที่ตั้งฐานทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน
(ที่มา:เอเอฟพี)