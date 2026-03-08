เอาให้วอดวาย!ฝูงบินรบยิวโจมตีคลังน้ำมันเตหะราน อิหร่านสวนเดือดยิงขีปนาวุธถล่มโรงกลั่นในไฮฟา(ชมคลิป)

ฝูงบินรบของอิสราเอลโจมตีคลังน้ำมันและที่ตั้งโรงกลั่นต่างๆ ในกรุงเตหะราน ในช่วงเย็นวันเสาร์(7มี.ค.) ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ของรัฐยิว กระตุ้นให้ทางอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองไฮฟา เป็นการแก้แค้น
การโจมตีดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลังงานของเตหะราน นับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีอย่างกว้างขวางเล่นงานอิหร่าน ร่วมกับสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
กองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่า ได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านในเมืองหลวง ขณะที่สถานีโทรทัศน์ KAN ของอิสราเอล รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอล โจมตีคลังสำรองน้ำมันและที่ตั้งโรงกลั่นในเตหะราน
สำนักข่าวเมห์รนิวส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในกรุงเตหะราน ตามหลังปฏิบัติการโจมตี
ในการตอบโต้ ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันไฮฟา ทางเหนืออิสราเอล ตามรายงานของฟาร์สนิวส์ พร้อมยืนยันขีปนาวุธประสบความสำเร็จพุ่งโดนที่ตั้งดังกล่าว และยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการแก้แค้นกรณีที่กองกำลังสหรัฐฯและอิสราเอล โจมตีโรงกลั่นแห่งหนึ่งในเตหะราน
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล/ซินหัว)