หน้าชาเลย!ทรัมป์บอกUK'ไม่ต้องยุ่ง'ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินช่วย สะพัดUSเตรียมเสริมฐานทัพลอยน้ำลำที่3เข้าตอ.กลาง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันเสาร์(7มี.ค.) เรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำของสหราชอาณาจักร "ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป" สำหรับช่วยเหลืออเมริกาทำสงครามในตะวันออกกลาง คำพูดที่เป็นการส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบล่าสุดต่อท่าทีของลอนดอน ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าสหรัฐฯกำลังเตรียมการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 ของตนเอง เข้าไปยังตะวันออกกลาง ท่ามกลางสงครามอันดุเดือดกับอิหร่าน
"ในที่สุด สหราชอาณาจักร ก็คิดอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำเข้าไปยังตะวันออกกลาง มันโอเค นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ เราไม่ต้องการพวกมันอีกต่อไปแล้ว" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล "แต่เราจะจำไว้ เราไม่ต้องการคนที่เข้าร่วมสงคราม หลังจากเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
ทรัมป์ โพสต์ข้อความดังกล่าว ไม่นานหลังจากเดินทางไปร่วมพิธีรับศพของกำลังพลสหรัฐฯ 6 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามตะวันออกกลาง ณ ฐานทัพอากาศโดเวอร์ ในรัฐเดลาแวร์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
สื่อมวลชนสหราชอาณาจักรรายงานว่ากองทัพเรือกำลังเตรียมความพร้อมของเรือบรรทุกเครื่องบินเอชเอ็มเอส ปรินซ์ เวลส์ ซึ่งปัจจุบันเทียบท่าอยู่ที่เมืองพอร์ทสมัธ ทางตอนใต้ของอังกฤษ สำหรับความเป็นไปได้ของการเข้าประจำการในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ทรัมป์ กล่าวว่าเขา "ไม่พอใจกับสหราชอาณาจักร" พร้อมเย้ยหยันถากถาง สตาร์เมอร์ บอกว่า "คนที่เรากำลังรับมือด้วย ไม่ใช่ วินสตัน เชอร์ชิลล์ เสียหน่อย"
เบื้องต้น สตาร์เมอร์ ปฏิเสธมีบทบาทใดๆในสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แต่ต่อมา สตาร์เมอร์ ยินยอมตามคำขอของอเมริกา ให้ใช้ฐานทัพของสหราชอาณาจักร 2 แห่ง สำหรับจุดประสงค์ด้านการป้องกันตนเองอย่างเจาะจงและจำกัด
คำปฏิเสธด้วยน้ำเสียงถากถางของทรัมป์ มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวของฟ็อกซ์นิวส์ ที่คาดหมายว่าอเมริกาจะส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 เข้าไปยังตะวันออกกลาง
ฟ็อกซ์นิวส์ อ้างอิงข้อมูลจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช เสร็จสิ้นการฝึกก่อนการปฏิบัติภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.)
กลุ่มเอ็นจีโอ "สถาบันกองทัพเรือแห่งอเมริกา" รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ รวมถึงกองเรืออารักขาและหน่วยบิน เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมหน่วยผสม ที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมดจำเป็นต้องทำ ก่อนเข้ารับภารกิจระดับชาติ
รายงานของฟ็อกซ์นิวส์ระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีดังกล่าว คาดหมายว่าจะถูกใช้งานเร็วนี้ และมุ่งหน้าสู่ทางตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณที่ ยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด เรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก ประจำการอยู่เมื่อเร็วๆนี้
จากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยกองทัพสหรัฐฯ พบเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด กำลังเคลื่อนผ่านคลองสุเอซในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) และตอนนี้อยู่ในทะเลแดง ขณะเดียวกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ยังคงประจำการอยู่ในทะเลอาหรับ สำหรับปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ท่ามกลางศึกสงคราม
(ที่มา:เอเอฟพี/ไทม์สออฟอิสราเอล)