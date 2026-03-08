เวเนฯโมเดล!เตหะรานจวกสหรัฐฯหวังทำลายรากฐานอิหร่าน กลับลำจะถล่มเพื่อนบ้านตราบใดที่ยังมีฐานทัพUS

อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เมื่อวันเสาร์(7มี.ค.) ชี้ว่าสหรัฐฯและอิสราเอลกำลังหาทางฉีกสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เป็นชิ้นๆ พร้อมกับใช้โมเดลเดียวกับเวเนซุเอลา ที่ข่มขู่ให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมให้ความร่วมมือกับอเมริกา ตามหลังโค่นอำนาจ นิโคลัส มาดูโร ขณะที่ประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลากร ยืนกรานว่าเตหะรานมีฉันทามติจะโจมตีบรรดาประเทศเพื่อนบ้านต่อไป ตราบใดที่ยังมีฐานทัพอเมริกาในภูมิภาค
"ประเด็นของพวกเขาคือ การล่มสลายทางรากฐานของอิหร่าน" ลาริจานี กล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ ที่มีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด และโหมกระพือสงครามในตะวันออกกลาง อิหร่านตอบโต้โดยการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเล็งเป้าเล่นงานอิสราเอล เช่นเดียวกับผลประโยชน์ของอเมริกาทั่วภูมิภาค
ลาริจานี บอกต่อว่าสหรัฐฯกำลังหาทางทำซ้ำสถานการณ์ในอิหร่าน แบบเดียวกับในเวเนซุเอลา ดินแดนที่รักษาการประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซ ยอมให้ความร่วมมือกับอเมริกา ภายใต้คำขู่ใช้ความรุนแรง หลังจากวอชิงตันโค่นล้ม นิโคลัส มาดูโร บอสของเธอ
"ผมคิดว่า ปัญหาสำคัญที่สุดของอเมริกาก็คือ พวกเขาไม่เข้าใจบริบทของเอเชียตะวันตก โดยเฉพาะอิหร่าน" ลาริจานีกล่าว "พวกเขาคิดว่ามันจะเหมือนกับเวเนซุเอลา พวกเขาจะโจมตี เข้าควบคุม แล้วมันจะยุติ แต่ตอนนี้พวกเขาติดแหง็ก"
นอกจากนี้แล้ว ลาริจานี ยังได้ส่งเสียงเตือนต่อการยั่วยุชาวเคิร์ดอิหร่าน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกกว่าเขาสนับสนุนให้พวกเคิร์ดยกพลบุกสาธารณรัฐอิสลาม "กองทัพบอกอย่างชัดเจนไปถึงคนกลุ่มนี้(เคิร์ด) ถ้าพวกแกทำผิดพลาด เราจะลงโทษพวกแก"
ในขณะเดียวกันหัวหน้าฝ่ายตุลาการหัวแข็งของอิหร่าน ก็ประกาศกร้าวในวันเสาร์(7มี.ค.) ว่าสาธารณรัฐอิลามแห่งนี้จะเดินหน้าเล็งเป้าหมายโจมตีบรรดาชาติเพื่อนบ้าน ที่มอบตำแหน่งที่ตั้งต่างๆให้ฝ่ายศัตรูใช้ในปฏิบัติการรุกรานประเทศของเรา"
"หลักฐานต่างๆจากกองทัพอิหร่าน พบว่าบางประเทศในภูมิภาคได้เปิดกว้างทางภูมิประเทศและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างลับๆของศัตรู" โกลัมฮอสเซน โมห์เซนี เอเจอี หัวหน้าตุลาการกล่าว "รัฐบาลและเสาหลักอื่นๆของระบบตกลงกันว่า จะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายเหล่านี้อย่างหนักต่อไป"
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจาก มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ในวันเสาร์(7มี.ค.) ออกมาขอโทษต่อกรณีอิหร่านโจมตีบรรดาชาติเพื่อนบ้าน พร้อมรับปากจะยับยั้งชั่งใจ จนกว่าดินแดนของประเทศเหล่านี้จะถูกใช้โจมตีอิหร่าน
บรรดาชาติในแถบอาหรับอ้างว่าดินแดนของพวกเขาไม่ได้ถูกใช้ในการโจมตีอิหร่าน และกระทั่งก่อนสงครามเริ่มขึ้น พวกเขาเน้นย้ำว่าจะไม่ยอมให้มีการโจมตีลักษณะดังกล่าวใส่ประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างไรก็ตาม โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ประกาศกร้าวว่า "ตราบใดที่ยังมีฐานทัพอเมริกาในภูมิภาค ก็เท่ากับว่าประเทศเหล่านั้นไม่ได้เสาะหาสันติภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนและประชาชนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในหลักการนี้"
(ที่มา:เอเอฟพี)