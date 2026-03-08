จนกว่าบรรลุเป้าหมาย!เนทันยาฮูกร้าวใช้ทุกสรรพกำลังถล่มอิหร่าน โวร่วมมือUSคุมน่านฟ้าได้เกือบ100%

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ในวันเสาร์(7มี.ค.) ประกาศกร้าวว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทำสงครามกับอิหร่าน "ด้วยทุกสรรพกำลังของเรา" ขณะที่ยุทธการที่ดำเนินการเคียงข้างสหรัฐฯ สามารถควบคุมน่านฟ้าเหนือกรุงเตหะรานได้เกือบสมบูรณ์แล้ว หลังทำการโจมตีต่อเนื่องมา 1 สัปดาห์
"เรามีแผนอย่างเป็นระบบที่จะกำจัดระบอบการปกครองอิหร่านและบรรลุเป้าหมายอื่นๆมากมาย" เนทันยาฮูแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์
อิสราเอลและสหรัฐฯ เริ่มเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน ด้วยการโจมตีกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ซึ่งสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี "พลเมือง พวกคุณบอกกับผม บอกกับรัฐบาลและเหล่าทหารวีรชนของเรา ให้เดินหน้าจนกว่าจะได้รับชัยชนะ และผมขอขอบคุณ ผมรับประกันกับคุณว่า เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยทุกสรรพกำลังของเรา" เนทันยาฮูกล่าว
ผู้นำอิสราเอลรายนี้อวดอ้างว่าด้วยยุทธการทิ้งบอมบ์ทางอากาศโดยเหล่านักบินของอิสราเอลและสหรัฐฯ "เราสามารถควบคุมน่านฟ้าเกือบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหนือเมืองหลวงของอิหร่าน"
ในการพูดกับประชาชนชาวอิหร่าน เนทันยาฮูกล่าวว่า "ช่วงเวลาแห่งความไว้วางใจจะมาถึง" ในขณะที่อิสราเอลกำลังหาทางปลดปล่อยพวกเขาจากแอกแห่งการกดขู่ เขาบอกด้วยว่าอิสราเอลได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านตะวันออกกลางและเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาค
ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลออกมาแถลงว่า พวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านราวๆ 3,400 เที่ยว ในช่วงสัปดาห์แรกของสงคราม หย่อนกระสุนประมาณ 7,500 ลูก
(ที่มา:เอเอฟพี)