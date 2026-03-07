เสียหายใหญ่หลวง!สื่อมะกันเผยUSโดนอิหร่านทำลายระบบเรดาร์THAAD ดวงตาสำคัญ9.5พันล้านตรวจจับ-สกัดขีปนาวุธในตอ.กลาง

อิหร่านทำลายระบบเรดาร์หลักของระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ที่สหรัฐฯใช้งานตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธในตะวันออกกลาง ก่อความเสียหายครั้งใหญ่แก่เครือข่ายป้องกันขีปนาวุธของวอชิงตัน ในขณะที่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯและอิสราเอล ลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 และหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า เรดาร์ AN/TPY-2 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD (ระบบป้องกันพื้นที่โดยยิงทำลายขีปนาวุธทิ้งตัวของข้าศึกในระดับความสูงที่สูงมากขณะมันกำลังอยู่ในช่วงหวนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก) ถูกโจมตีและโดนทำลาย ณ ฐานทัพอากาศมูวาฟฟัค ซัลติ ในจอร์แดน ในช่วงต้นๆของความขัดแย้ง เรดาร์ตัวนี้ ซึ่งมีราคาราวๆ 300 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 9,500 ล้านบาท) ช่วยนำทางขีปนาวุธสกัดกั้นที่ใช้สำหรับติดตามและทำลายภัยคุกคามขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามา
จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมของพวกนักวิเคาะห์ พบความเสียหายอย่างกว้างขวางกับสถานีเรดาร์ ณ ฐานทัพอากาศดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการทหารหลักของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ห่างจากอิหร่านกว่า 800 กิโลเมตร ภาพถ่ายที่ถ่ายหลังการโจมตี พบเห็นหลุมขนาดใหญ่ 2 กลุ่มใกล้ที่ตั้งเรดาร์ บ่งชี้ว่าอาจมีจรวดหลายลูกถูกใช้ในการโจมตี
ขณะเดียวกันจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม บ่งชี้ว่าเรดาร์และอุปกรณ์สนับสนุน ทั้งถูกทำลายหรือไม่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตี
ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เรดาร์ตัวนี้ได้รับการติดตั้ง ณ ฐานทัพในจอร์แดน มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไม่นานก่อนความเป็นปรปักษ์จะปะทุขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างพร้อมเพรียงเล่นงานเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน นักวิเคราะห์เชื่อว่าระบบเรดาร์ถูกเล่นงาน ประมาณวันที่ 1 หรือ 2 มีนาคมที่ผ่านมา
ระบบ THAAD เป็นตัวแทนของหนึ่งในเทคโนโลยีป้องกันขีปนาวุธล้ำสมัยที่สุดที่ใช้งานโดยกองทัพสหรัฐฯ มันถูกออกแบบมาเพื่อสกัดขีปนาวุธในระยะสุดท้ายของเส้นทางการบิน ในขั้นบินสูงอยู่ในชั้นบรรยากาศ เปิดทางให้สามารถกำจัดภัยคุกคามขีปนาวุธพิสัยไกล ก่อนที่ขีปนาวุธเหล่านั้นจะพุ่งสูงเป้าหมาย
ด้วยที่เรดาร์ AN/TPY-2 ไม่สามารถใช้งานได้ ภาระหนักในการสกัดกั้นขีปนาวุธในพื้นที่ จึงตกไปอยู่ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต ซึ่งปกติแล้วมันถูกใช้สำหรับตอบโต้ภัยคุกคามขีปนาวุธพิสัยใกล้กว่า
สหรัฐฯมี ระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD 8 ระบบทั่วโลก ในนั้นประจำการในเกาหลีใต้และเกาะกวม โดยทั้งระบบแต่ละระบบมีมูลค่าราวๆ 1,000 ล้านดอลลาร์(ราว 31,700 ล้านบาท) ประกอบด้วยแท่นยิงติดตั้งบนรถบรรทุก 6 แท่น ขีปนาวุธตัวสกัดกั้นหลายสิบลูก ระบบเรดาร์ดและหน่วยบัญชาการทางยุทธวิธี
ฐานทัพอากาศมูวาฟฟัค ซัลติ เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการหลักของกองกำลังสหรัฐฯในภูมิภาค ภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกไว้ก่อนสงคราม พบเห็นมีเครื่องบินประจำการมากกว่า 50 ลำ ในนั้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่ โดรนและเครื่องบินลำเลียง
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสงคราม ก็มีรายงานว่าสถานีเรดาร์อีกแห่งของสหรัฐฯ เรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้า AN/FPS-132 ในกาตาร์ ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านเช่นกัน การโจมตีเหล่านั้น ตอกย้ำว่าอิหร่านยกระดับการโจมตีแก้แค้นและสงครามในภูมิภาคขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯทั่วตะวันออกกลาง
(ที่มา:บลูมเบิร์ก/อินเดียทูเดย์)