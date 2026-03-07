ปธน.อิหร่าน 'ขอโทษ' พร้อมประกาศหยุดโจมตีเพื่อนบ้าน ลั่นไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐฯ-ยิว

ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันเสาร์ (7 มี.ค.) ว่า ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านจะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี เว้นเสียแต่ว่าจะมีการโจมตีอิหร่านมาจากประเทศเหล่านั้นในระหว่างสงครามกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา
เปเซชเคียน ได้กล่าวขอโทษประเทศเพื่อนบ้านสำหรับการโจมตีของอิหร่านทั่วภูมิภาค โดยยืนยันว่าเตหะรานจะไม่โจมตีรัฐข้างเคียงอีก เว้นเสียแต่จะมีการโจมตีอิหร่านจากที่เหล่านั้น
“ผมต้องขออภัยในนามของตนเอง และในนามของอิหร่าน ต่อประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกอิหร่านโจมตี” เขากล่าว
“สภาผู้นำชั่วคราวได้ตกลงกันเมื่อวานนี้ว่า จะไม่มีการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไป และจะไม่มีการยิงขีปนาวุธ เว้นแต่จะมีการโจมตีอิหร่านมาจากประเทศเหล่านั้น” เปเซชเคียน ระบุในถ้อยแถลงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
สภาผู้นำชั่วคราวได้เข้ามาบริหารอิหร่านนับตั้งแต่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด ถูกสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งจุดชนวนสงครามใหญ่ในตะวันออกกลาง
เปเซชเคียน ย้ำว่า ประเทศของเขาจะไม่มีวันยอมจำนนต่ออิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ขณะที่สงครามในตะวันออกกลางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว
ศัตรูของอิหร่าน "ต้องนำความปรารถนาที่จะให้ประชาชนอิหร่านยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขไปสู่หลุมฝังศพของพวกเขา" ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าว
ที่มา: เอเอฟพี