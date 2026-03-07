เตรียมรับแรงกระแทก! ผู้นำอินโดนีเซียลั่นพร้อมถอนตัวจาก 'Board of Peace' ของทรัมป์ หากพบว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อปาเลสไตน์

ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ระบุว่า ตนจะถอนตัวออกจาก "คณะกรรมการสันติภาพ" (Board of Peace) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ หากพบว่าคณะทำงานกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวปาเลสไตน์
รัฐบาลอิเหนาได้ออกถ้อยแถลงดังกล่าวในวันศุกร์ (6 มี.ค.) หลังจากสงครามกับอิหร่านทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอินโดนีเซีย
ปราโบโว ซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มมุสลิมในประเทศสำหรับการตกลงเข้าร่วมคณะกรรมการของทรัมป์ และส่งกองกำลังไปรักษาเสถียรภาพในฉนวนกาซา ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ ทรัมป์ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งช่วยระงับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยันเมื่อวันศุกร์ (6) ว่าสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาในการส่งกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยมีอินโดนีเซียเป็นผู้สนับสนุนหลัก
"ขณะเวลาในการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ การหารือกับพันธมิตรชาวอินโดนีเซียของเรายังคงดำเนินต่อไป" เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ กล่าวกับรอยเตอร์ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสงสัยในบทบาทของอินโดนีเซีย
ซูกิโอโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย กล่าวเมื่อวันอังคาร (3) ว่า การหารือทั้งหมดเกี่ยวกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งจะกำกับดูแลการจัดตั้งกองกำลังรักษาเสถียรภาพ ได้หยุดชะงักลง หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดสงครามกับอิหร่าน
ปราโบโว ได้เรียกประชุมบรรดาผู้นำมุสลิมท้องถิ่นเมื่อเย็นวันพฤหัสบดี (5) โดยย้ำเหตุผลเบื้องหลังการเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าว ตามถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักงานสื่อสารของรัฐบาล
คำแถลได้อ้างคำพูดของ ฮานิฟ อลาตัส จากกลุ่มแนวร่วมภราดรภาพอิสลาม (Islamic Brotherhood Front) ซึ่งระบุว่า ปราโบโว จะถอนตัวออกจากคณะกรรมการชุดนี้ หากพบว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อปาเลสไตน์และอินโดนีเซีย
"ประธานาธิบดีกล่าวว่า หากเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อปาเลสไตน์อีกต่อไป ... และไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติอินโดนีเซีย เขาจะถอนตัว" ฮานิฟ กล่าว
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาเสถียรภาพของสหรัฐฯ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์ กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า รองผู้บัญชาการของเขาจะเป็นชาวอินโดนีเซีย
สภาอุละมาอ์แห่งอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์กรผู้รู้ด้านศาสนา เคยเรียกร้องให้อินโดนีเซียถอนตัวออกจากคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจากบทบาทของสหรัฐฯ ในสงครามอิหร่าน ขณะที่นักวิจารณ์กล่าวว่า การเข้าร่วมของอินโดนีเซียยังบั่นทอนการสนับสนุนปาเลสไตน์ที่มีมาอย่างยาวนานด้วย
นัดลาตุล อุละมาอ์ (Nahdlatul Ulama) กลุ่มมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย กล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียสามารถใช้บทบาทของตนในคณะกรรมการนี้เพื่อส่งเสริมการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้
"อินโดนีเซียสามารถประกาศระงับวาระการประชุม (ของคณะกรรมการ) ไว้ จนกว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดและสันติภาพจากสงครามระหว่างอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน" ยาห์ยา โชลิล สตากุฟ หัวหน้ากลุ่มดังกล่าว ระบุในถ้อยแถลงที่ออกโดยสำนักงานของ ปราโบโว เมื่อค่ำวันพฤหัสบดี (5)
