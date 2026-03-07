สหรัฐฯ กดดัน 'ศรีลังกา' ไม่ให้ส่งลูกเรือที่รอดชีวิตจาก 'เรือรบอิหร่าน' ที่ถูกยิงจมกลับประเทศ

เอกสารลับภายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผย วอชิงตันกำลังกดดันรัฐบาลศรีลังกาไม่ให้ส่งตัวผู้ที่รอดชีวิตจากเรือรบอิหร่านที่ถูกเรือดำน้ำอเมริกายิงจมไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้กลับประเทศ รวมไปถึงลูกเรือของเรืออิหร่านอีกลำที่อยู่ในความดูแลของศรีลังกาด้วย
เรือดำน้ำของสหรัฐฯ ยิงจมเรือรบ IRIS Dena ของอิหร่านในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเมืองท่ากัลเลทางตอนใต้ของศรีลังกาประมาณ 19 ไมล์ทะเล เมื่อวันพุธ (4) ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตหลายสิบคน และถือเป็นการยกระดับปฏิบัติการไล่ล่ากองทัพเรืออิหร่านโดยวอชิงตัน
เมื่อวันพฤหัสบดี (5) ศรีลังกาเริ่มลำเลียงลูกเรือ 208 คนจากเรืออิหร่านลำที่สองคือเรือช่วยรบ IRIS Booshehr ซึ่งติดอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของศรีลังกา แต่เลยเขตแดนทางทะเลของประเทศไปแล้ว
ประธานาธิบดี อนูรา กุมารา ดิสซานายาเก กล่าวว่า ประเทศของเขามี "ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม" ที่จะต้องรับลูกเรือเหล่านั้นไว้
การยิงตอร์ปิโดใส่เรือ IRIS Dena ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ บรรยายว่าเป็น "ความตายอย่างเงียบๆ" นั้น เป็นการกระทำครั้งแรกของสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้นของความขัดแย้งกับอิหร่าน
โทรเลขการทูตภายในของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งลงวันที่ 6 มี.ค. และไม่เคยมีการรายงานมาก่อน ระบุว่า เจย์น ฮาวเวลล์ รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำโคลัมโบ ได้เน้นย้ำกับรัฐบาลศรีลังกาว่า ไม่ควรส่งตัวลูกเรือ IRIS Booshehr หรือผู้รอดชีวิตจากเรือ IRIS Dena จำนวน 32 คน กลับไปยังอิหร่าน
เอกสารดังกล่าวระบุว่า "ทางการศรีลังกาควรลดความพยายามของอิหร่านในการใช้ผู้ถูกคุมตัวเหล่านี้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ"
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ ขณะที่ตัวแทนจากสำนักงานของ ดิสซานายาเก และกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกา ก็ยังไม่พร้อมให้ความคิดเห็นในทันที
เอกสารลับดังกล่าวระบุว่า ฮาวเวลล์ ยังได้แจ้งกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำอินเดียและศรีลังกาว่า "ไม่มีแผนที่จะส่งตัวลูกเรือกลับอิหร่าน" และเอกอัครราชทูตอิสราเอลยังถาม ฮาวเวลล์ ด้วยว่า มีการติดต่อใดๆ กับลูกเรือเพื่อชักชวนให้ "แปรพักตร์" หรือไม่
ตัวแทนจากสถานทูตอิสราเอลในกรุงนิวเดลียังไม่ออกมาให้ความเห็นต่อประเด็นนี้
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (4) ฮันซากา วิเจมูนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสื่อสารมวลชนของศรีลังกา บอกกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานได้ขอความช่วยเหลือจากโคลัมโบในการส่งศพของผู้เสียชีวิตบนเรือ IRIS Dena แต่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ
เรือ IRIS Dena ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทะเลที่อินเดียจัดขึ้นในอ่าวเบงกอลเมื่อเดือนที่แล้ว และกำลังเดินทางกลับอิหร่าน ขณะที่ถูกตอร์ปิโดของสหรัฐฯ โจมตี
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า เรือ IRIS Dena มีอาวุธติดตัวขณะถูกโจมตี และสหรัฐฯ ไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนทำการโจมตี
เอกสารลับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังระบุว่า เรือลำที่สอง คือ เรือ IRIS Booshehr จะยังคงอยู่ในความควบคุมของศรีลังกาตลอดช่วงความขัดแย้ง
รัฐบาลศรีลังกาแถลงเมื่อวันศุกร์ (6) ว่า พวกเขากำลังคุ้มกันเรือ Booshehr ไปยังท่าเรือบนชายฝั่งตะวันออก และเคลื่อนย้ายลูกเรือส่วนใหญ่ไปยังค่ายทหารเรือใกล้กรุงโคลัมโบ
ที่มา: รอยเตอร์