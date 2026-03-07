รัฐริมอ่าวเปอร์เซียผิดหวังสหรัฐฯ 'ไม่แจ้งเตือน' ก่อนบุกอิหร่าน ซัดทำสงครามเพื่อยิว-ไม่แคร์พันธมิตรอื่นเสียหาย

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นจากบรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งบ่นว่าพวกเขาไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีแก้แค้นด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถาโถมเข้ามา หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากรุมโจมตีอิหร่านก่อนเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
สำนักข่าว AP อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 2 ประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียว่า รัฐบาลของพวกเขารู้สึกผิดหวังกับวิธีการที่สหรัฐฯ จัดการกับสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีอิหร่านครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลุ่มนี้เผยว่า ประเทศของพวกเขาไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล และบ่นว่าสหรัฐฯ เพิกเฉยต่อคำเตือนของพวกเขาที่ว่าสงครามจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งภูมิภาค
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่า กลุ่มประเทศริมอ่าวรู้สึกผิดหวังและโกรธเคืองที่กองทัพสหรัฐฯ ไม่ได้ให้การปกป้องพวกเขาอย่างเพียงพอ และหลายชาติในภูมิภาคนี้กำลังมองว่า ปฏิบัติการสงครามเน้นไปที่การปกป้องอิสราเอลและกองทัพอเมริกันเป็นหลัก ในขณะที่ปล่อยให้ประเทศอื่นๆ ต้องปกป้องตนเอง
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังเผยว่า จำนวนขีปนาวุธสกัดกั้นของประเทศตนกำลัง "ลดลงอย่างรวดเร็ว"
รัฐบาลของบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้
แอนนา เคลลี โฆษกทำเนียบขาว ออกมาชี้แจงว่า “การโจมตีด้วยขีปนาวุธตอบโต้ของอิหร่านลดลงถึง 90% เพราะปฏิบัติการ Epic Fury กำลังทำลายความสามารถในการยิงหรือผลิตอาวุธเหล่านี้ของพวกเขา ประธานาธิบดี ทรัมป์ ติดต่ออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในภูมิภาคของเราทั้งหมด และการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของระบอบอิหร่านที่เป็นผู้ก่อการร้ายพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ จะต้องกำจัดภัยคุกคามนี้ต่อประเทศของเราและพันธมิตรของเรา”
ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆ ในประเด็นนี้
ปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการจากบรรดารัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียค่อนข้างเงียบงัน แต่บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นได้วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯ อย่างเปิดเผย โดยกล่าวว่านายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลได้ลากประธานาธิบดี ทรัมป์ เข้าสู่สงครามที่ไม่จำเป็น
ที่มา: AP