มอสโกยิ้มกริ่ม! สงครามอิหร่านกระตุ้นความต้องการพลังงานรัสเซีย แย้มอาจเบี่ยง LNG จากยุโรปมาขายตลาดเอเชียรวมถึง 'ไทย'

ทำเนียบเครมลินแถลงเมื่อวันศุกร์ (6 มี.ค.) ว่า สงครามในอิหร่านได้กระตุ้นให้ความต้องการน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การส่งออกซึ่งเผชิญอุปสรรคจากมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียในยูเครนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 7 ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นทางผ่านสำคัญสำหรับการขนส่งทางเรือถูกปิดลงเกือบทั้งหมด ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มขาดแคลนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งราวๆ 1 ใน 5 ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกจะต้องผ่านเส้นทางนี้
ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกเครมลิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ (6) ว่า "เราเห็นความต้องการทรัพยากรพลังงานของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจากสงครามในอิหร่าน" พร้อมระบุว่ารัสเซีย "ยังคงเป็นผู้จัดหาที่เชื่อถือได้" ทั้งน้ำมันและก๊าซ รวมถึง LNG
เพื่อเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ของรัสเซีย บรรดาผู้ค้าได้ยืนยันในวันศุกร์ (6) ว่า น้ำมันดิบอูราลของรัสเซียที่ส่งไปยังท่าเรืออินเดียมีราคาสูงกว่าน้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรก
น้ำมันรัสเซียซึ่งเคยขายในราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนต์ราว 10-13 ดอลลาร์ ก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ขณะนี้กลับมีราคาสูงกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนต์ 4-5 ดอลลาร์ สำหรับการส่งมอบให้อินเดียในช่วงเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.
การพุ่งขึ้นของราคาสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันรัสเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากโรงกลั่นในอินเดีย ซึ่งถูกตัดขาดจากแหล่งน้ำมันดิบในตะวันออกกลางอย่างกะทันหัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (5) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งยกเว้นเป็นเวลา 30 วัน อนุญาตให้อินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียที่ติดอยู่กลางทะเลในขณะนี้ได้ หลังจากที่สหรัฐฯ กดดันนิวเดลีมาหลายเดือนไม่ให้รับซื้อน้ำมันรัสเซีย
เปสคอฟ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยปริมาณน้ำมันที่อาจส่งไปยังอินเดียภายใต้คำสั่งยกเว้นดังกล่าว
นับตั้งแต่สงครามยูเครนเปิดฉากขึ้นในปี 2022 รัสเซียถูกบีบบังคับให้ต้องขายน้ำมันในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก รวมถึงการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดรายได้ของมอสโกและขัดขวางความสามารถในการทำสงคราม
สงครามครั้งล่าสุดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้น แต่รัสเซียกลับได้ประโยชน์มากกว่าประเทศอื่น
ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 25% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันอูราลของรัสเซียกลับเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น โดยเพิ่มขึ้นถึง 50% จาก 45.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 68.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในราคาส่งมอบ ณ ท่าเรือพริมอร์สค์ในทะเลบอลติก
"ดังนั้น ความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซจึงสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของรายได้จากการส่งออกพลังงานของรัสเซีย" อิกอร์ ยูชคอฟ นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยการเงินของรัฐบาลรัสเซียกล่าว
การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่า รัสเซียกำลังกลายเป็นผู้ชนะในระยะสั้นจากสงครามในอิหร่าน แม้ว่าในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียอิทธิพลทางภูมิศาสตร์การเมืองก็ตาม
อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งถูกสังหารในวันแรกของการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯ ถือเป็นพันธมิตรของรัสเซียรายที่ 3 ที่ถูกโค่นล้มอำนาจในช่วงเวลาเพียงหนึ่งปีเศษ ตามหลังประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด แห่งซีเรียถูกโค่นล้มโดยกลุ่มกบฏอิสลามิสต์ในเดือน ธ.ค. ปี 2024 และประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งถูกหน่วยรบพิเศษของสหรัฐฯ จับกุมในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา
สงครามอิหร่านยังส่งผลกระทบต่อตลาดก๊าซธรรมชาติซึ่งรัสเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ กาตาร์หยุดการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เมื่อวันจันทร์ (2) เนื่องจากอิหร่านโจมตีเป้าหมายต่อประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้สงครามที่ก่อโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล
บริษัทก๊าซแห่งชาติของสโลวาเกีย (SPP) แถลงเมื่อวันศุกร์ (6) ว่า ได้แก้ไขสัญญาซื้อขายระยะยาวกับบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซีย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของยุโรป และยังคงนำเข้าก๊าซรัสเซียต่อไป ภายหลังการเจรจาที่แหล่งข่าวระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการนำเข้า ก่อนที่สหภาพยุโรปจะบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าก๊าซรัสเซียในปลายปี 2027
ก่อนสงครามยูเครน ยุโรปเคยซื้อก๊าซจากรัสเซียมากกว่า 40% แต่ยอดขายก๊าซผ่านท่อและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากรัสเซียรวมกันคิดเป็นเพียง 13% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหภาพยุโรปในปี 2025
สหภาพยุโรปวางแผนที่จะหยุดการนำเข้า LNG จากรัสเซียภายในสิ้นปี 2026 และก๊าซผ่านท่อภายในวันที่ 30 ก.ย. ปี 2027 แต่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า รัสเซียอาจจะ "ตัด" การส่งออกเหล่านั้นก่อนกำหนด
สื่อรัสเซียอ้างคำพูดของรองนายกรัฐมนตรี อเล็กซานเดอร์ โนวัค ว่า เขาได้หารือกับบริษัทพลังงานภายในประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง LNG จากรัสเซียไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ไทย จีน และฟิลิปปินส์
“ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหภาพยุโรป – ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า ปริมาณก๊าซจากรัสเซียสามารถถูกทดแทนได้อย่างถาวรด้วย LNG จากสหรัฐฯ กาตาร์ และประเทศอื่นๆ รวมถึงพลังงานหมุนเวียนที่เร่งการพัฒนา – ขณะนี้กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมาก” คริสโตเฟอร์ วีเฟอร์ นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Macro-Advisory กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์