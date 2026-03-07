'ทรัมป์' ลั่นไม่สนอิหร่านจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ขอแค่มีผู้นำใหม่ที่ 'ดีกับสหรัฐฯ-อิสราเอล'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวกับ CNN เมื่อวันศุกร์ (6 มี.ค.) ว่า คณะผู้นำของอิหร่าน “อ่อนแอลง” แล้ว และเขากำลังมองหาผู้นำเตหะรานคนใหม่ที่จะปฏิบัติต่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างดี แม้ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนา และต่อให้อิหร่านไม่เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นรัฐประชาธิปไตยก็ตามที
“อิหร่านไม่ใช่ประเทศเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขามีอำนาจ แต่ตอนนี้พวกเขาอ่อนแอลงจริงๆ” เขากล่าวกับ CNN ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆ แต่ครอบคลุมหลายประเด็น
ในการสนทนาครั้งนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวอีกว่า คิวบาจะล่มสลาย "ในไม่ช้า" และเน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเขาเสนอว่าอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภาเทกซัสของเขา
ทรัมป์ แสดงความมั่นใจว่า การเลือกผู้นำคนใหม่ในอิหร่านจะเป็นเรื่องง่าย และเขาต้องได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ พร้อมเปรียบเทียบภารกิจนี้กับกรณีเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐฯ จับตัว นิโคลัส มาดูโร ได้เมื่อต้นปีนี้ และแต่งตั้งรองประธานาธิบดีขึ้นเป็นผู้นำแทน
“มันจะสำเร็จอย่างง่ายดาย มันจะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลา เรามีผู้นำที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่นั่น เธอทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และมันจะสำเร็จเหมือนกับในเวเนซุเอลา” เขากล่าว โดยอ้างถึง เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนฯ
ทรัมป์ ยังบอกอีกว่า เขาเปิดกว้างสำหรับการมีผู้นำทางศาสนาปกครองอิหร่านต่อไป
“อืม ผมอาจจะใช่ ผมหมายถึง มันขึ้นอยู่กับว่าคนๆ นั้นเป็นใคร ผมไม่รังเกียจผู้นำทางศาสนา ผมติดต่อกับผู้นำทางศาสนาหลายคน และพวกเขายอดเยี่ยมมาก” เขากล่าว
เมื่อถูกถามย้ำว่า เขายืนยันว่าจำเป็นต้องมีรัฐประชาธิปไตยหรือไม่ ทรัมป์กล่าวกับ CNN ว่า “ไม่ ผมกำลังบอกว่า ต้องมีผู้นำที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม ทำงานให้ดีเยี่ยม ปฏิบัติต่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างดี และปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางอย่างดีด้วย เพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นพันธมิตรของเรา”
ทรัมป์ ยังกล่าวต่อไปถึงความสัมพันธ์ของเขากับประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง โดยอ้างว่าพวกเขากำลัง “ต่อสู้เพื่อเรา”
“และผมก็เป็นมิตรกับประเทศเหล่านั้นมาก นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาต่อสู้เพื่อเรา ก่อนที่ผมจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เราไม่ได้พูดคุยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียเลย คุณรู้ไหม (อดีตประธานาธิบดีโจ) ไบเดน ปิดกั้น ไบเดน และ (อดีตประธานาธิบดี บารัค) โอบามา ปิดกั้นซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ เขาปิดกั้นชาติเหล่านี้ทั้งหมด ประเทศเหล่านี้กำลังจะไปอยู่กับจีน และผมเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาสั้นๆ จนพวกเขากลายเป็นเพื่อนของผม” ทรัมป์กล่าว
และในขณะที่ประธานาธิบดีชื่นชมปฏิบัติการของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน โดยกล่าวว่ามัน "ยอดเยี่ยมมาก ให้คะแนน 12 หรือ 15 จากคะแนนเต็ม 10" เขากลับบอกว่า เขาไม่กังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
"ไม่เป็นไรหรอก มันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆ ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว" ทรัมป์ กล่าว พร้อมปฏิเสธว่าราคาน้ำมันไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคุยอีกว่าตนเอง "จัดการเรื่องช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว"
“เราทำลายกองทัพเรือของพวกเขาไปแล้ว เพราะอย่างที่รู้กัน เมื่อกองทัพเรือถูกทำลาย พวกเขาก็ทำอะไรที่อยากทำไม่ได้ เราทำลายเรือไปเกือบจะถึง 25 ลำแล้ว คุณนึกภาพออกไหม เรือรบขนาดใหญ่ 25 ลำถูกทำลายไปแล้ว” ทรัมป์ กล่าว
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ CNN แยกต่างหากว่า คิวบา “กำลังจะล่มสลายในเร็วๆ นี้”
“คิวบาจะล่มสลายในไม่ช้า แม้จะไม่เกี่ยวกัน แต่คิวบาก็จะล่มสลายเช่นกัน พวกเขาอยากทำข้อตกลงมากเหลือเกิน”
ที่มา: CNN