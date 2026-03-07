xs
จริงหรือไม่!สงสัยกลยุทธ์ใหม่อิหร่าน หลอกอิสราเอลโจมตีภาพวาดเฮลิคอปเตอร์(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:





สื่อมวลชนท้องถิ่นบางส่วนกล่าวอ้างว่าอิหร่านประสบความสำเร็จในการหลอกอิสราเอล ใช้ภาพวาดเฮลิคอปเตอร์บนพื้น หลอกล่อให้กองทัพยิวโจมตีแบบเสียเปล่า ขณะที่การปิดปากเงียบของกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลต่อคำกล่าวอ้างนี้ ยิ่งโหมกระพือประเด็นถกเถียงในวงกว้างต่อคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว

คำถามที่ว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีภาพวาดตัวล่อแทนที่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์อิหร่านลำจริง กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล โพสต์วิดีโอปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ลำหนึ่งของอิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

ในคลิปวิดีโอมัวๆ ซึ่งโพสต์ในบัญชีอย่างเป็นทางการของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เป็นภาพของเหตุระเบิด 2 จุดในอิหร่าน และเฮลิคอปเตอร์รวมถึงอาคารของอิหร่านกำลังถูกทำลาย อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้หลายคนชี้ให้เห็นว่า ในวิดีโอขาวดำดังกล่าวไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ลำจริงที่ถูกโจมตี แต่เป็นเพียงภาพวาดเฮลิคอปเตอร์


"ทำไมพวกคุณถึงโพสต์คลิปนี้เอง? ถ้ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำจริง ปีกของมันคงไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆกับตอนก่อนถูกทิ้งบอมบ์หรอก พวกคุณทิ้งระเบิดใส่ภาพวาด พวกคุณมันปัญญาอ่อน" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน ส่วนอีกคนประชดว่า "อิสราเอลดีแต่ทิ้งบอมบ์ใส่โรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กๆ และภาพวาดบนพื้นดิน"

พวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนยังได้วิพากษ์วิจารณ์กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล ที่ต้องสูญเสียขีปนาวุธลูกหนึ่งๆ ซึ่งมีต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับภาพวาดเป้าหลอก ที่มีต้นทุนการผลิตแต่ไม่กี่ดอลลาร์

อย่างไรก็ตามมีบางส่วนอ้างว่า ความเคลื่อนไหวของกลุ่มควันที่ลอยพวงพุ่งขึ้นมา บ่งชี้ว่ากองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลโจมตีทำลายเฮลิคอปเตอร์ทางทหารของอิหร่านจริงๆ

ท่ามกลางประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวิดีโอ ทางกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลยังไม่ลบคลิปดังกล่าวทิ้งแต่อย่างใด

ราว 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น ตามหลังสหรัฐฯกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ในวันศุกร์(6มี.ค.) อิสราเอลยกระกับโจมตีทางอากาศถล่มเมืองหลวงของอิหร่านและเลบานอน ขณะที่อเมริกาโจมตีเรือบรรทุกโดรนของอิหร่านกลางทะเล ส่วนอิหร่านเปิดฉากโจมตีแก้แค้นรอบใหม่ระลอกแล้วระลอกเล่า

(ที่มา:เอ็นดีทีวี)