จริงหรือไม่!สงสัยกลยุทธ์ใหม่อิหร่าน หลอกอิสราเอลโจมตีภาพวาดเฮลิคอปเตอร์(ชมคลิป)

חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני: סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר pic.twitter.com/f6hg6FV5at— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026
Looks like the Israeli Air Force struck a decoy of an Iranian Mil Mi-17 helicopter painted on the ground. pic.twitter.com/mtEznE308A— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 4, 2026
สื่อมวลชนท้องถิ่นบางส่วนกล่าวอ้างว่าอิหร่านประสบความสำเร็จในการหลอกอิสราเอล ใช้ภาพวาดเฮลิคอปเตอร์บนพื้น หลอกล่อให้กองทัพยิวโจมตีแบบเสียเปล่า ขณะที่การปิดปากเงียบของกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลต่อคำกล่าวอ้างนี้ ยิ่งโหมกระพือประเด็นถกเถียงในวงกว้างต่อคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว
คำถามที่ว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีภาพวาดตัวล่อแทนที่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์อิหร่านลำจริง กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล โพสต์วิดีโอปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ลำหนึ่งของอิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
ในคลิปวิดีโอมัวๆ ซึ่งโพสต์ในบัญชีอย่างเป็นทางการของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เป็นภาพของเหตุระเบิด 2 จุดในอิหร่าน และเฮลิคอปเตอร์รวมถึงอาคารของอิหร่านกำลังถูกทำลาย อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้หลายคนชี้ให้เห็นว่า ในวิดีโอขาวดำดังกล่าวไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ลำจริงที่ถูกโจมตี แต่เป็นเพียงภาพวาดเฮลิคอปเตอร์
"ทำไมพวกคุณถึงโพสต์คลิปนี้เอง? ถ้ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำจริง ปีกของมันคงไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆกับตอนก่อนถูกทิ้งบอมบ์หรอก พวกคุณทิ้งระเบิดใส่ภาพวาด พวกคุณมันปัญญาอ่อน" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน ส่วนอีกคนประชดว่า "อิสราเอลดีแต่ทิ้งบอมบ์ใส่โรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กๆ และภาพวาดบนพื้นดิน"
พวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนยังได้วิพากษ์วิจารณ์กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล ที่ต้องสูญเสียขีปนาวุธลูกหนึ่งๆ ซึ่งมีต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับภาพวาดเป้าหลอก ที่มีต้นทุนการผลิตแต่ไม่กี่ดอลลาร์
อย่างไรก็ตามมีบางส่วนอ้างว่า ความเคลื่อนไหวของกลุ่มควันที่ลอยพวงพุ่งขึ้นมา บ่งชี้ว่ากองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลโจมตีทำลายเฮลิคอปเตอร์ทางทหารของอิหร่านจริงๆ
ท่ามกลางประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวิดีโอ ทางกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลยังไม่ลบคลิปดังกล่าวทิ้งแต่อย่างใด
ราว 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น ตามหลังสหรัฐฯกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ในวันศุกร์(6มี.ค.) อิสราเอลยกระกับโจมตีทางอากาศถล่มเมืองหลวงของอิหร่านและเลบานอน ขณะที่อเมริกาโจมตีเรือบรรทุกโดรนของอิหร่านกลางทะเล ส่วนอิหร่านเปิดฉากโจมตีแก้แค้นรอบใหม่ระลอกแล้วระลอกเล่า
(ที่มา:เอ็นดีทีวี)