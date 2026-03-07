ปูตินยิ้มร่า!สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านเขี่ยบอลเข้าทาง USเสียงอ่อยเล็งปลดคว่ำบาตรน้ำมันเพิ่มเติม

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แย้มว่า อเมริกาอาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอุปทานน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) อเมริกาเคลื่อนไหวไฟเขียวบรรดาโรงกลั่นอินเดีย ซื้อน้ำมันดิบจากมอสโก
"กระทรวงการคลังเห็นพ้องยอมให้พันธมิตรของเราในอินเดีย เริ่มซื้อน้ำมันรัสเซียที่ลอยลำอยู่ในน่านแล้ว" เบสเซนต์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์บิสซิเนสในวันศุกร์(6มี.ค.) "เพื่อผ่อนคลายช่องว่างของน้ำมันทั่วโลกเป็นการชั่วคาว เราอนุญาตให้พวกเขารับน้ำมันรัสเซีย เราอาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียอื่นๆอีก"
เบสเซนต์ กล่าวว่า "มีน้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรหลายร้อยล้านบาร์เรลล่องอยู่กลางทะเลในตอนนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็น ผ่านการปลดมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันเหล่านี้ กระทรวงการคลังสามารถก่ออุปทานเพิ่มเติม"
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์(6มี.ค.) หลังการสู้รบในภูมิภาค กระตุ้นให้บรรดาเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายถอยห่างจากช่องแคบฮอร์มุซ พวกเทรดเดอร์และบรรดาผู้บริหารด้านพลังงานบางส่วน เตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากความขัดแย้งยังคงลากยาวต่อไป
ในความพยายามปลดล็อคอุปทานจากภูมิภาคตะวันออกกลาง รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดตัวแผนหนึ่งๆที่เปิดทางให้ บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ( DFC ) ดำเนินโครงการรับประกันภัย คุ้มครองความเสียหายมูลค่าสูงสุดราวๆ 20,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับเรือทั้งหลายที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
นอกจากนี้แล้ว เบสเซนต์ ยังแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯคนอื่นๆ ในความคาดหมายว่าความพยายามกำราบอิหร่านของอเมริกา ในท้ายที่สุดจะได้รับชัยชนะ "ยุทธการของเราเหนือกว่าอย่างท่วมท้น" เขากล่าว "พวกเขาพยายามก่อความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ แต่ผมคิดว่าพวกเขาไม่อาจทำเช่นนั้น"
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)