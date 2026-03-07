กล้าหรือเปล่า!อิหร่านท้าทรัมป์ทำตามที่พูด ส่งเรือรบสหรัฐฯคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมัน ในช่องแคบฮอร์มุซ

โฆษกรายหนึ่งแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ออกมาท้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้ทำตามที่พูด ส่งเรือของกองทัพเรืออเมริกาเข้าคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านเมื่อวันศุกร์(6มี.ค.)
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(3มี.ค.) กองทัพเรือสหรัฐฯอาจเริ่มต้นอารักขาเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ถ้ามีความจำเป็น ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำการขนส่งสินค้าและการส่งออกทางพลังงาน ผ่ายช่องแคบฮอร์มุซ ที่มีความสำคัญอย่างมาก หยุดชะงัก
ล่าสุดสื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน รายงานอ้างคำกล่าวของ อาลีโมฮัมหมัด ไนนี โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่า "อิหร่านยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมัน และต่อการที่กองกำลังสหรัฐฯจะอยู่ที่นั่น สำหรับข้ามช่องแคบฮอรมุซ และเรากำลังรอการปรากฏตัวของพวกเขา"
"เราขอแนะนำว่า ก่อนการตัดสินใจใดๆ อเมริกาพึงระลึกว่า บริดจ์ตัน เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มหึมาของอเมริกา ไฟลุกท่วมในปี 1987 และเมื่อเร็วๆนี้เรือบรรทุกน้ำมันหลายลำตำเป็นเป้าหมาย
รายงานข่าวของรอยเตอร์ะบุว่ามีเรืออย่างน้อยแล้ว 9 ลำ ที่ถูกโจมตี นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการถล่มอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว(28ก.พ.) และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านออกคำสั่งห้ามเรือล่องผ่านช่องแคบอันเป็นน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)