รบอิหร่านยาวๆไหวไหม!สัญญาณคลังแสงสหรัฐฯร่อยหรอ ทรัมป์เรียกเอกชนเข้าพบเร้ายกระดับกำลังผลิต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พบปะกับบรรดาผู้บริหารจากเหล่าผู้รับเหมาด้านกลาโหม 7 บริษัทในวันศุกร์(6มี.ค.) จากถ้อยแถลงที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่เพนตากอนหาทางเติมเต็มคลังแสงที่ร่อยหรอลงไปจากปฏิบัติการโจมตีอิหร่านและปฏิบัติการทางทหารอื่นๆเมื่อเร็วๆนี้
การพบปะกันครั้งนี้ ตอกย้ำว่ารัฐบาลของทรัมป์ กำลังหาทางผลักดันพยุงคลังอาวุธ หลังจากต้องหมดกระสุนไปเป็นจำนวนมากในปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน "เราเพิ่งปิดฉากการประชุมที่ดีมากๆกับบรรดาบริษัทผู้ผลิตด้านกลาโหมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการผลิตและตารางการผลิต"
บรรดาบริษัทที่เข้าพบ รวมไปถึง ล็อคฮีด มาร์ติน, อาร์ทีเอ็กซ์ บริษัทแม่ของเรย์เธียน, บีเออี ซิสเท็มส์, โบอิ้ง, ฮันนีเวลล์ แอโรสเปซ, แอล3แฮร์ริส และนอร์ทธรอป กรัมแมน จากการเปิดเผยของทรัมป์
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า คณะผู้แทนเจรจาของเพนตากอน ไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขกับบรรดาผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ ได้รวดเร็วตามที่พวกเขาตั้งความหวังไว้
รัฐบาลของทรัมป์ ยกระดับกดดันบรรดาผู้รับเหมากลาโหมมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการให้ความสำคัญลำดับต้นๆกับการผลิตเหนือการจ่ายผลตอบแทนแก่พวกผู้ถือหุ้น ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารฉบับหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม ให้ตรวจสอบพวกผู้รับเหมาทั้งหลายที่เล็งเห็นว่าทำงานได้ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง แต่ยังคงแบ่งปันผลกำไรให้กับพวกผู้ถือหุ้น
นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2002 และปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซา สหรัฐฯต้องดึงอาวุธจากคลังแสงออกมาใช้แล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ในนั้นรวมถึงระบบปืนใหญ่, กระสุนและขีปนาวุธต่อต้านรถถัง
แหล่งรัฐบาล 2 คนและผู้บริหารในอุตสาหกรรมกลาโหมรายหนึ่ง เปิดเผยว่าแก่นกลางของการประชุมครั้งนี้คือ ข้อตกลงต่างๆที่ทำกับบรรดาผู้รับเหมารายใหญ่ อย่างเช่น ล็อคฮีด มาร์ติน เมื่อเดือนมกราคา ทางบริษัทบรรลุข้อตกลง 7 ปีกับเพนตากอน ในการยกระดับศักยภาพการผลิตรายปี ตัวสกัดกั้นขีปนาวุธ PAC-3 เป็น 2,000 หน่วยต่อปี จากระดับ 600 หน่วยก่อนหน้านี้ ทางบริษัทยังเคยแถลงว่าคาดหมายจะสามารถยกระดับการผลิตระบบป้องกันขีปนาวุธอย่าง THAAD จากระดับ 96 หน่วยต่อปี เป็น 400 หน่วยต่อปี
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตามหลังการประชุมในวันศุกร์(6มี.ค.) ทรัมป์กล่าวว่าบริาทต่างๆตกลงยกระดับกำลังผลิตกระสุนนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงเพิ่ม 4 เท่า แต่ชี้แจงว่าความพยายามเพิ่มกำลังผลิตได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ 3 เดือนก่อนแล้ว
อุปสงค์สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างเช่น PAC‑3 เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากสหรัฐฯและบรรดาชาติพันธมิตร ท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงในทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในอิหร่าน
การประชุมที่ทำเนียบขาว ยังเกิดขึ้นโดยบังเอิญ กับการเผยแพร่คำของบประมาณเพิ่มเติมอีกราวๆ 50,000 ล้านดอลลาร์ โดยเงินก้อนใหม่นี้จะนำไปใช้จ่ายในด้านอาวุธที่จะนำมาทดแทนในส่วนที่ใช้ไปในความขัดแย้งต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงขั้นต้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความยาวนานของปฏิบัติการ
(ที่มา:รอยเตอร์)