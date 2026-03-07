เอาแล้ว!สื่อสหรัฐฯแฉรัสเซียร่วงวงสงคราม มอบข่าวกรองแก่เตหะราน ชี้เป้าถล่มที่ตั้งเครื่องบิน-เรือรบอเมริกา

รัสเซียกำลังมอบข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายต่างๆให้แก่อิหร่าน ในนั้นรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของเรือรบและอากาศยานของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์เมื่อวันศุกร์(6มี.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้
รายงานข่าวของวอชิงตันโพสต์ระบุว่าขอบเขตแรงสนับสนุนที่รัสเซียมอบแก่อิหร่านยังไม่ชัดเจนทั้งหมด แต่ศักยภาพของกองทัพอิหร่านเองในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของทหารสหรัฐฯลดลงไปอย่างมาก นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
สงครามลุกลามบานปลายขึ้นนับตั้งแต่นั้น กระตุ้นการโจมตีแก้แค้นจากอิหร่าน และขยายวงสู่บรรดาชาติเพื่อนบ้าน ในขณะที่เตหะรานหาทางก่อความเสียหายให้มากที่สุด กับสหรัฐฯ อิสราเอลและเหล่าพันธมิตรของพวกเขา
กองทัพสหรัฐฯระบุว่ามีทหารเสียชีวิต 6 นายในคูเวต หลังโดรนลำหนึ่งพุ่งชนที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯบริเวณท่าเรือชูไอบา ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆเตือนว่าผลลัพธ์ของความขัดแย้งอาจทำให้มีกำลังพลของอเมริกาเสียชีวิตมากกว่านี้
โฆษกทำเนียบขาวรายหนึ่งไม่แสดงความคิดเห็นโดยตรงต่อคำกล่าวอ้างรัสเซียให้การสนับสนุนอิหร่าน
"ระบอบอิหร่านกำลังถูกบดขยี้อย่างเด็ดขาด การตอบโต้ด้วยขีปนาวุธของพวกเขาลดลงในทุกๆวัน กองทัพเรือของพวกเขาถูกกำจัด ศักยภาพการผลิตของพวกเขากำลังถูกขุดรากถอนโคน และบรรดานักรบตัวแทนของพวกเขายากที่จะลุกขึ้นสู้" แอนนา เคลลี โฆษกทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลง ตอบคำถามของรอยเตอร์
ก่อนหน้านี้วังเครมลินเปิดเผยในวันศุกร์(6มี.ค.) ว่ารัสเซียอยู่ในการพูดคุยกับบรรดาผู้แทนของพวกผู้นำอิหร่าน อย่างไรก็ตามทำเนียบแห่งนี้ปฏิเสธให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่ามอสโกกำลังช่วยเตหะรานใช่หรือไม่
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์กลับกลายเป็นไปเข้าทางรัสเซียอย่างไม่คาดคิด อุปสงค์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติของพวกเขาพุ่งขึ้นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมการส่งออกที่เคยบอบช้ำจากมาตรการคว่ำบาตรอันเกี่ยวเนื่องจากสงครามในยูเครนมานานหลายปี ทั้งนี้ สหรัฐฯ มอบข้อมูลข่าวกรองแก่ยูเครน ระหว่างทำศึกสงครามกับรัสเซีย
(ที่มา:รอยเตอร์)