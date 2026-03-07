โคลัมโบยัน “เป็นกลาง-ใช้หลักมนุษยธรรม” ไฟเขียวให้ลูกเรืออิหร่านลำที่ 2 กว่า 200 ขึ้นฝั่ง อึ้ง! "เตหะราน" ส่งคำขอเรืออิหร่าน 3 ลำเทียบท่ารอตั้งแต่กุมภา “อัลบานิส” รับแล้วมี “ทหารออสซี” อยู่ในเรือดำน้ำ US จริง

เอพี/เอเจนซีส์ – ศรีลังกาประกาศยึดเรืออิหร่านลำที่ 2 IRIS Bushehr ส่งลูกเรืออิหร่านกว่า 200 นายขึ้นฝั่งวันศุกร์(6 มี.ค) มีอดีตเรือคัตเตอร์ของยามฝั่งสหรัฐฯ 2 ลำลอยลำอยู่ในทะเลเปิดเฝ้าดูอยู่ห่างๆระหว่างปฎิบัติการ ด้านรัฐบาลออสเตรเลียสุดท้าย 'ยอมรับ' มีทหารออสเตรเลีย 3 นายอยู่บนเรือดำน้ำUS ที่ยิงตอร์ปิโดจมเรืออิหร่านวันพุธ(4 มี.ค) แต่ยืนยันไม่ได้เข้าร่วมปฎิบัติการจมเรือ ลึกในลับ สื่อแดนสิงหลปูดเตหะรานส่งหนังสือทางการตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ขอให้เรือรบอิหร่าน 3 ลำเข้าเทียบท่าเหมือนรู้
เอพีรายงานวันศุกร์(6 มี.ค)ว่า โฆษกกองทัพเรือศรีลังกา นาวาโท พุทธิกะ สัมพาธ(Buddhika Sampath) แถลงว่า ทหารลูกเรืออิหร่าน IRIS Bushehr จำนวนทั้งหมดราว 204 นายถูกส่งไปที่ฐานทัพเรือ Welisara ใกล้กรุงโคลัมโบ คนทั้งหมดผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับการตรวจทางการแพทย์ และไม่พบว่ามีคนใดป่วย
อย่างไรก็ตามยังเหลือทหารลูกเรืออีก 15 นายที่ถูกทิ้งไว้บนเรือพร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพเรือศรีลังกาเพื่อช่วยเหลือเพราะเรือเกิดปัญหาขัดข้อง
โฆษกกองทัพเรือศรีลังกาเปิดเผยว่า ทหารเรืออิหร่านได้แปลคู่มือ คำสั่งปฎิบัติการ และประวัติการทำงานของเรือให้แก่ฝ่ายทหารศรีลังกาเนื่องมาจากแดนสิงหลได้สั่งยึดเรืออิหร่าน IRIS Bushehr ไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นหลังสหรัฐฯส่งเรือดำน้ำยิงเรือฟริเกต Iris Dena ของอิหร่านจมก้นมหาสมุทรอินเดียในวันพุธ(4)หลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทะเลที่มีนิวเดลีเป็นเจ้าภาพ
ทั้งนี้ Asian Military Review ของนักข่าวสายทหาร กอร์ดอน อาร์เธอร์( Gordon Arthur) ที่มีฐานในนิวซีแลนด์รายงานอ้างว่า ดร. คอลลิน โค้ว
(Dr. Collin Koh)นักวิจัยอาวุโสประจำ S. Rajaratnam School of International Studies ที่สิงคโปร์ได้ทวีตแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์
“เรือฟริเกตอิหร่าน IRIS Dena นั้นมีระบบอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำ แต่ลูกเรืออาจไม่ทันตั้งตัว หรือเรืออาจอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมแต่เคลื่อนตัวหลบอย่างรวดเร็วแต่เรือดำน้ำยิงออกไปเร็วกว่า พวกเราไม่มีวันรู้ ซึ่งหากไม่มีแม้โอกาสแม้กระทั่งจะยิงต่อสู้ มันเป็นสิ่งปกติที่สามารถคาดเดาได้ในเกมการรบประเภทนี้อยู่แล้ว”
แต่เรื่องยิ่งเป็นปริศนาเพราะสื่อหลักแดนสิงหล NewsFirst ได้รายงานวันนี้(6)ว่า ประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่า รัฐบาลอิหร่านได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ ที่ผ่านมาร้องขอให้ 'เรือรบอิหร่าน 3 ลำ' เข้าจอดเทียบท่าที่ศรีลังกาได้ระหว่างวันที่ 9 มี.ค – วันที่ 13 มี.ค แต่ผู้นำศรีลังกายังไม่ได้อนุญาต โดยตามหนังสือแจ้งว่าเป็นการมาเยือนจอดเทียบท่าอย่างเป็นมิตร
ขณะที่สื่อศรีลังกาอีกแห่ง Economynext ชี้ว่า ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุใดเรือฟริเกตอิหร่าน IRIS Dena พร้อมเรือสนับสนุนอีก 2 ลำถึงต้องการเข้าเทียบท่าในวันที่ 2 6 ก.พ หรือแค่ 2 วันก่อนสหรัฐฯ-อิหร่านจะเริ่มปฎิบัติการ Epic Fury โจมตีกรุงเตหะรานและสังหารผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน
ในปฎิบัติการ อ้างอิงจาก USNI News ที่เปิดเผยว่า ระบบติดตามเรือจากโอเพ่นซอร์สชี้ว่า ในปฎิบัติการนำทหารลูกเรืออิหร่านกว่า 200 นายขึ้นฝั่งนี้พบว่านอกจากจะมีเรือกองทัพศรีลังกาแล้วยังมี อดีตเรือคัตเตอร์ของยามฝั่งสหรัฐฯจำนวน 2 ลำลอยลำอยู่ในทะเลเปิดเพื่อเฝ้าดูที่อาจเป็นการสนับสนุนปฎิบัติการ
เอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายศรีลังกา อนุระ กุมาระ ทิสานายกะ ( Anura Kumara Dissanayake) ได้เปิดเผยในค่ำวันพฤหัสบดี(5)ว่า เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยึดเรือ IRIS Bushehr หลังการหารือร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่อิหร่านและกัปตันของเรือหลังเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า รัฐบาลโคลัมโบได้หารือการเข้าจอดการเทียบท่าเรือรบอิหร่านลำที่ 2 โดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี (Abbas Araghchi)
ทั้งนี้เรือ IRIS Bushehr ตามการรายงานของสื่ออิหร่านว่าเป็นเรือโลจิสติกกองทัพเรืออิหร่านที่มาพร้อมกับที่จอดเฮลิคอปเตอร์
ประธานาธิบดีศรีลังกายืนยันว่า การประกาศช่วยเรือรบอิหร่านหลบภัยนี้เป็นไปตามหลักการเป็นกลางของแดนสิงหลและยังยึดถือหลักมนุษยธรรมที่ต้องการปกป้องชีวิต
รัฐบาลแคนเบอราแถลงยืนยันในวันศุกร์(6)ว่า มีทหารออสเตรเลียในเรือดำน้ำสหรัฐฯลำที่ยิงตอร์ปิโดจมเรือฟริเกตอิหร่าน IRIS Dena
อย่างไรก็ตาม แคนเบอราชี้แจงว่า เป็นการปรากฏตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมตามข้อตกลงกลุ่มความมั่นคง AUKUS ระหว่างสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอังกฤษ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส ยอมรับว่า มีทหารออสเตรเลีย 3 นายอยู่บนเรือดำน้ำสหรัฐฯจริงแต่ทว่าทหารเหล่านั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการจมเรือแต่อย่างใด
“ไม่มีเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเข้าร่สมในปฎิบัติการสู้รบกับอิหร่าน” เขากล่าว
เอพีชี้ว่า แคนเบอรายังคงยืนกรานว่าไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าว่าสหรัฐฯและอิสราเอลวางแผนเพื่อโจมตีอิหร่าน แต่ยืนยันว่าสนับสนุนต่อเป้าหมายในการป้องกันอิหร่านจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์