'ทรัมป์' ยื่นคำขาด! อิหร่านต้อง 'ยอมจำนน' แบบไร้เงื่อนไข โวจะฟื้นฟูให้รุ่งเรืองอีกครั้งหลังได้ 'ผู้นำใหม่' ที่อเมริกาเลือก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาเรียกร้องในวันศุกร์ (6 มี.ค.) ให้อิหร่าน "ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข" ซึ่งเป็นการยกระดับข้อเรียกร้องขึ้นอย่างมากหลังจากเปิดปฏิบัติการโจมตีร่วมกับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งอาส่งผลให้การเจรจาเพื่อยุติสงครามอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยากขึ้น
ทรัมป์ โพสต์ข้อเรียกร้องนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีอิหร่านประกาศว่า มีประเทศที่ไม่ระบุชื่อได้เริ่มความพยายามในการไกล่เกลี่ย ซึ่งถือเป็นสัญญาณแรกๆ ของความพยายามใช้การทูตเพื่อยุติสงครามครั้งนี้
"จะไม่มีข้อตกลงใดๆ กับอิหร่าน ยกเว้นแต่พวกเขาจะยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข!" ทรัมป์ เขียน
"หลังจากนั้น และเมื่อมีการคัดเลือกผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับแล้ว เราและพันธมิตรและหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมและกล้าหาญของเราจำนวนมากจะทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำอิหร่านกลับมาจากขอบเหวแห่งความพินาศ ทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านเติบโตขึ้น ดีขึ้น และแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม" ทรัมป์ ระบุ
การสั่งให้อิหร่านยอมจำนน และความเป็นไปได้ที่ข้อเรียกร้องนี้จะทำให้การยุติความขัดแย้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานทั่วโลกเป็นไปได้ยากขึ้น ก่อความตื่นตระหนกในตลาดการเงินทันที โดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปซึ่งเปิดทำการในขณะที่ ทรัมป์ โพสต์ข้อความดังกล่าวร่วงดิ่งลงอย่างฉับพลัน ขณะที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทก็เปิดทำการลดลงอย่างมากในเวลาต่อมา
เมื่อวันพฤหัสบดี (5) ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรอยเตอร์ว่า เขาขอเรียกร้องสิทธิ์ในการ 'ช่วยเลือก' ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน เพื่อมาแทนที่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ซึ่งถูกสังหารในวันแรกของสงคราม
“เราจะต้องได้เลือกบุคคลคนนั้นร่วมกับอิหร่าน เราจะต้องได้เลือกบุคคลคนนั้น” ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (5)
อิสราเอลได้ขยายวงทำสงครามในเลบานอนอย่างหนักหน่วง โดยระดมยิงโจมตีกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์ (6) หลังจากสั่งอพยพประชาชนในเขตชานเมืองทางใต้ทั้งหมดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
นอกจากนี้ อิสราเอลยังได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ โดยระบุว่าเครื่องบินรบ 50 ลำได้โจมตีบังเกอร์ที่พวกผู้นำอิหร่านยังคงใช้อยู่ใต้ฐานที่มั่นของ คอเมเนอี ในกรุงเตหะรานที่ถูกทำลาย
ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่านโพสต์ข้อความบน X ว่า "บางประเทศได้เริ่มความพยายามในการไกล่เกลี่ยแล้ว" โดยไม่ระบุชื่อประเทศหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม
"ขอกล่าวให้ชัดเจน: เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค แต่เราไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะปกป้องศักดิ์ศรี และอำนาจของประเทศของเรา" เปเซชเคียน กล่าวเสริม
ภายใต้ระบอบปกครองของอิหร่าน ประธานาธิบดียังต้องรับคำสั่งจากผู้นำสูงสุด ทว่าปัจจุบัน เปเซชเคียน กำลังปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชั่วคราวซึ่งทำหน้าที่บริหารประเทศแทน คอเมเนอี ผู้ล่วงลับ
ภายในอิสราเอลมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศทำงานเพื่อยิงสกัดการโจมตีจากอิหร่าน ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต กาตาร์ บาห์เรน และซาอุดีอาระเบีย ต่างก็รายงานการถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธ
กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านไปแล้ว 80% ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติการ และทำลายฐานยิงขีปนาวุธไปมากกว่า 60% ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งที่อิสราเอลเรียกว่า "คอขวด" ในขีดความสามารถด้านการยิงขีปนาวุธของอิหร่าน
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาล ทรัมป์ เตรียมหารือกับผู้รับเหมาด้านกลาโหมเกี่ยวกับการเร่งการผลิตอาวุธ เนื่องจากอิหร่านและปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณอาวุธในคลังของสหรัฐฯ ลดลง
ที่มา: รอยเตอร์