เมินคำท้า!ทรัมป์ไม่คิดยกพลบุกภาคพื้นอิหร่าน บอก'เสียเวลาเปล่า'

ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อมวลชนเอ็นบีซีนิวส์เมื่อเร็วๆนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าการรุกรานทางภาคพื้นบุกเข้าไปในอิหร่าน จะเข้าข่าย "เสียเวลาเปล่า" ระบุประเทศแห่งนี้ประสบความสูญเสียมหาศาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
เขาเน้นย้ำว่าแสนยานุภาพทางทหารของอิหร่านลดลงไปอย่างมาก ในนั้นรวมถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทัพเรือ และบ่งชี้ว่าสหรัฐฯจะโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังทหารเข้าไป ณ เวลานี้ "พวกเขากำลังสูญเสียทุกอย่าง พวกเขาสูญเสียกองทัพเรือ พวกเขากำลังสูญเสียทุกอย่างเท่าที่จะสามารถสูญเสียได้"
ความเห็นของทรัมป์ มีขึ้นหลังจาก อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน แสดงความเชื่อมั่นระหว่างให้สัมภาษณ์กับ ทอม ลามาส พิธีกรรายการ NBC Nightly News ในศักยภาพของอิหร่าน ต่อการรับมือกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯหรืออิสราเอลจะเปิดฉากรุกรานทางภาคพื้น
ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ อารากชี โดยบอกว่าเป็น "ความเห็นที่ไร้ประโยชน์" พร้อมอวดอ้างว่าอิหร่านได้สูญเสียทุกอย่างเท่าที่พวกเขาสามารถสูญเสียได้ไปเรียบร้อยแล้ว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังได้พูดอย่างชัดเจนเพิ่มเติม ต่อแนวคิดของเขาเกี่ยวกับการปกครองอิหร่านในอนาคต โดยเขาเน้นย้ำสนับสนุนให้มีการรื้อถอนโครงสร้างผู้นำในปัจจุบันของเตหะรานโดยสิ้นเชิง
เขาแสดงความปรารถนา "เข้าไปกวาดล้างทุกอย่างๆอย่างรวดเร็ว" หลีกเลี่ยงกระบวนการบูรณะฟื้นฟูที่ต้องใช้เวลานาน ที่อาจกินเวลายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ
ทรัมป์ บ่งชี้ว่าสหรัฐฯควรมีอิทธิพลในการเลือกผู้นำคนถัดไปของอิหร่าน โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่อเมริกามีความเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนผ่านผู้นำเวเนซุเอลา
จุดยืนดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ว่า ทรัมป์ ไม่ยอมรับ บรรดาว่าที่ผู้สืบทอดทั้งหลาย ในนั้นรวมถึง โมจตาบา คาเมเนอี ลูกชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดที่ล่วงลับ ขณะที่เขากล่าวถึง โมจตาบา ว่า "ชายหนุ่มรายนี้เหลาะแหละเกินไป"
"ผมไม่ต้องการใครบางคนที่ใช้เวลาฟื้นฟูเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ "เราต้องการให้พวกเขามีผู้นำที่ดี เรามีใครบางคน ที่ผมคิดว่าจะทำหน้าที่ได้ดี" เขาระบุ
(ที่มา:รอยัลนิวส์)