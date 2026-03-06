“ทรัมป์” ไล่ “คริสตี โนม” พ้นเก้าอี้ รมว.ความมั่นคงมาตุภูมิ เซ่นเหตุยิง 2 พลเมืองอเมริกันดับในมินนีโซตา แถมแอบคบซ้อนผู้ช่วยหาเสียง

เอเจนซีส์ – โดนัลด์ ทรัมป์ วานนี้(5 มี.ค.) สั่งปลดรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ ฉายา ICE Barbie หลังเจอมรสุมหนักอื้อฉาวเอเจนต์ ICE ยิงพลเมืองอเมริกัน 2 คนเสียชีวิตในเมืองมินนีอาโปลิส ระหว่างกวาดล้างคนเข้าเมืองท่ามกลางรายงานปัญหาภายในกระทรวงและตัวรัฐมนตรีหญิงแอบคบผู้ช่วยอดีตผู้จัดการหาเสียงทรัมป์ เคยสั่งปลดนักบินออกกะทันหันเพราะสับเพร่าลืมผ้าห่มท่านรมว.ไว้บนเครื่องแต่ต้องรีบคืนตำแหน่งให้เพราะไม่มีใครบินเครื่องกลับ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(5 มี.ค)ว่า การปลดรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ คริสตี โนม (Kristi Noem) ออกในวานนี้(5)ถือเป็นการปรับระดับสูงครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ นับตั้งแต่เข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นครั้งที่ 2
ทั้งนี้พบว่าทรัมป์ประกาศแต่งตั้งสว.รัฐโอกลาโฮมา มาร์คเวย์น มัลลิน (Markwayne Mullin) เข้ารับตำแหน่งแทนและจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.คนนี้
ในการแถลงข่าวบนโซเชียลมีเดียผู้นำสหรัฐฯกล่าวชื่นชม โนมหรือ ICE Barbie ว่า โนมได้ทำงานให้พวกเราได้เป็นอย่างดีและมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย(โดยเฉพาะทางด้านพรมแดน!) แต่ต่อนี้จะรับตำแหน่งในฐานะทูตพิเศษเพื่อโล่ของทวีปอเมริกา (the Shield of the Americas) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงที่ทรัมป์เปิดเผยว่า เขาเตรียมจะประกาศต่อสาธารณะในช่วงสุดสัปดาห์
ขณะเดียวกันสว.มัลลินจากพรรครีพับลิกันที่เตรียมจะเข้ารับตำแหน่งต่อได้เปิดเผยต่อนักข่าววันพฤหัสบดี(5)ว่า “ถือเป็นเกียรติอย่างมาก”
และกล่าวแสดงความเห็นต่อว่า “เป็นเพราะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ผมได้โทรศัพท์หาพ่อของผม และมันเป็นถือเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติเมื่อคุณเริ่มคิดถึงมัน เด็กตัวเล็กๆจากทางตะวันตกของรัฐโอกลาโฮมากำลังจะได้ทำงานรับใช้อยู่ในคณะรัฐมนตรีของท่านประธานาธิบดี มันยอดเยี่ยมมาก”
ทั้งนี้โนมที่กำลังจะกลายเป็นอดีตได้ออกแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ได้แต่งตั้งเธอให้ดำรงตำแหน่งใหม่และในเวลาเดียวกันได้เชิดชูประวัติการทำงานของเธอในกระทรวง
สื่ออังกฤษชี้ว่า ข่าวการปลด ICE Barbieออกนี้แพร่ออกมาก่อนที่เธอจะขึ้นกล่าวกับกลุ่มตำรวมในเมืองแนชวิล(Nashville) รัฐเทนเนสซี แต่บนเวทีโนมไม่ได้กล่าวไปถึงการต้องไปรับตำแหน่งใหม่ต่อสาธารณะ
ฝ่ายเดโมแครตทั้งผู้นำเสียงข้างน้อยสภาล่างสหรัฐฯ ฮาคีม เจฟฟรีส์ (Hakeem Jeffries)และผู้นำเสียงข้างน้อยสภาสูงสหรัฐฯ ชัค ชูเมอร์ (Chuck Schumer)ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาได้แสดงความยินดีต่อการหลุดจากเก้าอี้ของโนม
โดยชูเมอร์ชี้ว่า เขาไม่เชื่อมั่นใครทั้งนั้นที่จะเข้าบริหารองค์กรนี้ตราบเท่าที่ทรัมป์ยังนั่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯโดยชี้ไปถึงนโยบายของทรัมป์และดูจากโครงสร้างของหน่วยงาน ICE และเสริมว่า สนิมได้กัดกร่อนลึกเข้าไปข้างในมากแล้ว
โนมเคยดำรงตำแหน่งส.สพรรครีพับลิกันและอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์ดาโกตา ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นที่หมายตามีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯร่วมกับทรัมป์ในการเลือกตั้งปี 2024 แต่ทว่าเธอโดนข่าวอื้อฉาวหลังหนังสือบันทึกความทรงจำเปิดเผยว่า เธอเคยใช้ปืนยิงสุนัขอายุ 1 ปี 2 เดือนของตัวเองเสียชีวิตในระหว่างฤดูล่าสัตว์เป็นสุนัขเพศเมียที่มีนิสัยก้าวร้าวแต่เธอต้องการฝึกให้เพื่อออกไปล่าสัตว์
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ก่อนหน้าการโดนปลดออกจากตำแหน่ง เรื่องอื้อฉาวภายในกระทรวงกลับโดนเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นต้นว่า โนมวัย 54 ปีที่แต่งงานแล้วมีข่าวความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ช่วยของเธอที่เคยเป็นผู้จัดการหาเสียงของทรัมป์ คอรีย์ เลวานดาวสกี (Corey Lewandowski)ที่แต่งงานแล้วเช่นกัน
เรื่องอื้อฉาวรายงานผ่านสื่อวอลสตีทเจอร์นัลเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่าคนทั้งคู่เดินทางด้วยเครื่องบินหรูหรา 737 Max 8 ที่ด้านในมีห้องเคบินส่วนตัวทั้งที่ประชุม ครัว และห้องนอนอ้างอิงจาก NBC Newsเมื่อวันที่ 19 ก.พ ที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯได้จัดหามาในสนนราคา 70 ล้านดอลลาร์สำหรับการเนรเทศบุคคลมีชื่อเสียง
แต่กลับพบว่าในครั้งหนึ่งเมื่อผู้ช่วยที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว 'สั่งไล่ออก' นักบินหน่วยงานยามฝั่งสหรัฐฯฐานไม่ยอมเก็บผ้าห่มของรัฐมนตรีหญิงที่อยู่ในห้องเคบินบนเครื่อง แต่ทว่านักบินคนดังกล่าวถูกคืนตำแหน่งให้ไม่นานหลังจากนั้นเพราะไม่มีใครสามารถบินเครื่องดังกล่าวกลับได้