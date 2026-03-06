สหรัฐฯ โวจมเรืออิหร่านแล้ว 30 ลำ-ศักยภาพยิงขีปนาวุธลดฮวบ แต่ไม่ทันไรเตหะรานรัวถล่มอิสราเอลอีกเป็นชุด

สหรัฐฯจมเรือของอิหร่านแล้วมากกว่า 30 ลำ ระหว่างสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ ขณเดียวกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนโดยกองกำลังเตหะรานก็ลดลงอย่างมาก จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอเมริกาในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) อย่างไรก็ตามพูดไม่ทันขาดคำ หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง อิหร่าน ระดมยิงห่าขีปนาวุธเข้าใส่ทั่วเทล อาวีฟ อีกระลอก
"จนถึงตอนนี้เราจมเรือแล้วกว่า 30 ลำ และไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา เราโจมตีเรือบรรทุกโดรนลำหนึ่งของอิหร่าน ขนาดพอๆกับเรือบรรทุกเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนที่เราพูดคุยกันอยู่นี้ มันกำลังไฟลุกไหม้" พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ กล่าวระหว่างแถลข่าว
นอกจากนี้แล้ว คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รับผิดชอบกองกำลังอเมริกาในตะวันออกกลาง กล่าวต่อว่า "การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านได้ลดลงมาแล้วถึง 90% จากวันแรก การโจมตีด้วยโดรนลดลง 83% จากวันแรก"
สหรัฐฯร่วมกับกองกำลังอิสราเอล เปิดยุทธการโจมตีทางอากาศขนานใหญ่เล่นงานอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนเล่นงานอิสราเอลและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเป็นชุดๆ
การทำลายแสนยานุภาพด้านขีปนาวุธและกองทัพเรือของอิหร่าน คือ 2 เป้าหมายหลักของวอชิงตัน ในภารกิจจัดการกับเตหะราน ภายใต้รหัส Operation Epic Fury (ปฏิบัติการมหากาพย์แห่งความโกรธเกรี้ยว)
นานยพลคูเปอร์ระบุว่าสหรัฐฯไม่ได้แค่เล็งเป้าหมายเล่นงานขีปนาวุธของอิหร่านเท่านั้น ยังหาทางทำลายพื้นฐานอุตสาหกรรมขีปนาวุธของอิหรานด้วย "ในขณะที่เราเปลี่ยนผ่านสู่ขั้นต่อไปของปฏิบัติการนี้ เราจะขุดรากถอนโคนศักยภาพการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านเพื่ออนาคต"
อย่างไรก็ตามหลังคำแถลงของนายพลคูเปอร์ไม่ทันไร ห่าขีปนาวุธระลอกใหม่ของอิหร่านก็ระเบิดตูมสนั่นทั่วเมืองเทลอาวีฟ ของอิสรเอล พบเห็นบรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าควบคุมไฟที่ลุกไหม้อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่ง ใกล้กับศูนย์กลางการค้าของอิสราเอลในวันศุกร์(6มี.ค.)
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน รายงานว่าเตหะรานรัวยิงขีปนาวุธเข้าใส่เป้าหมายต่างๆใจกลางเทลอาวีฟ หลังจากกองทัพอิสราเอลเผยในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ว่ากำลังหาทางสกัดขีปนาวุธของอิหร่านที่พุ่งเข้ามา
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในเทลอาวีฟ รายงานได้ยิงเสียงระเบิดดังขึ้น 2 ระลอกพร้อมๆกัน สนั่นหวั่นไหวกังวานไปทั่วเมืองแห่งนี้
จรวดลูกหนึ่งพุ่งใส่อาคารหลังหนึ่งบริเวณรอบนอกเทลอาวีฟ บีบให้ชาวบ้านต้องอพยพออกมา ส่วนอาคารที่พักอาศัยอีกแห่งใกล้กับศูยย์กลางเศรษฐกิจของอิสราเอล เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหาทางดับเปลวไฟที่ลุกไหม้ อันเนื่องจากเศษซากจรวดของอิหร่านที่ถูกสกัด ตกลงมาใส่
(ที่มา:เอเอฟพี)