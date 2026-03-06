นั่งไม่ติด!USคิดแทรกแซงตลาดน้ำมัน'ฟีเจอร์' แม้'ทรัมป์'ปากแข็ง'ขึ้นได้ขึ้นไป'ถล่มอิหร่านสำคัญกว่า

กระทรวงการคลังสหรัฐฯคาดหมายว่าจะแถลงมาตรการต่างๆอย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) โดยมีเป้าหมายต่อสู้กับราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำมันซื้อขายล่วงหน้า(oil futures market) จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่ง
ความเป็นไปได้ของความเคลื่อนไหวนี้ จะถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติของวอชิงตัน ในความพยายามมีอิทธิพลเหนือราคาพลังงานผ่านตลาดการเงิน แทนที่จะจัดการอุปทานน้ำมันทางกายภาพ ในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่เร่งหาทางลดผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจจากการพุ่งทะยานขึ้นของราคาเชื้อเพลิง
ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยานถึง 16% นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) หลังความขัดแย้งบานปลายก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันทั่วประเทศ เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นราว 27% นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว อ้างอิงข้อมูลจากองค์กรด้านการสัญจร AAA ที่ติดตามเกี่ยวกับราคาพลังงาน
แนวทางนี้ยังสะท้อนถึงภูมิหลังของ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ อดีตผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนกลยุทธ์มหภาคระดับโลก ซึ่งใช้เวลานานหลายทศวรรษในการเทรดเงินตราต่างประเทศ พันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนเข้าร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้ เบสเซนต์ เคยทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Soros Fund Management บริษัทบริหารจัดการการลงทุนเอกชนระดับโลกของจอร์จ โซรอส
ข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงตลาดน้ำมันซื้อขายล่วงหน้า มีขึ้นแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกในวันเดียวกัน เขาไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นในอเมริกา สืบเนื่องจากความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างกับอิหร่าน โดยบอกกับรอยเตอร์ ระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษว่า เขาให้ความสำคัญสูงสุดกับปฏิบัติทางทหารจัดการอิหร่าน
"เราไม่กังวลเกี่ยวกับมัน" เขากล่าว หลังถูกถามเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหน้าปั๊ม "ราคาเชื้อเพลิงจะลดลงรวดเร็วมากๆ ครั้งที่เรื่องนี้จบลง และถ้ามันจะสูงขึ้น มันก็สูงขึ้น แต่มันมีสิ่งที่สำคัญกว่ามากๆ มากกว่าการที่ราคาเบนซินสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย" ทรัมป์ระบุ
(ที่มา:รอยเตอร์)